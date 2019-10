Die Spieler traten sowohl im Einzelspieler- als auch im Double-Team-Modus in Super Smash Bros. Ultimate, Melee, Brawl und 64 an. Dabei ging es um einen Gesamtpreispool von ca. 34.000 US Dollar. Der größten Teil mit ca. 14.000 US Dollar wurde dabei unter den Super Smash Bros. Ultimate Spielern aufgeteilt.

"Zackray" dominiert Super Smash Bros. Ultimate Singles

Der Löwenanteil der ausgeschütteten 14.000 US Dollar ging mit knapp über 4.000 US Dollar an Sota "Zackray" Okada, der den Ultimate-Modus im Einzelspieler für sich entscheiden konnte. Für "Zackray" bedeutete dies den ersten Sieg bei einem S-Tier-Event. Gleichzeitig war es das erste Turnier, das er außerhalb von Japan für sich entscheiden konnte.

Auf dem Weg zum Sieg nutze "Zackray" eine beeindruckende Vielfalt an unterschiedlichen Charakteren: Wahlweise mit Wolf, Joker, Mr. Game & Watch, Corrin, Sonic und R.O.B. dominierte er seine Gegner fast nach belieben und konnte so auch das Finale gegen Samuel "Dabuz" Buzby deutlich als er beide Sets gewann und dabei nur ein Spiel abgeben musste.

"Mang0" gewinnt den Melee-Single-Modus

Das zweite Hauptevent - der Super Smash Bros. Melee Einzelspieler-Modus dotiert mit insgesamt ca. 9.000 US Dollar - konnte Joseph "Mang0" Marquez für sich entscheiden. Nachdem der Amerikaner 2018 kein einziges Major-Event gewinnen konnte, ist der Sieg beim "Bighouse 9" schon der zweite Sieg bei einem Major-Turnier dieses Jahr. Entsprechend euphorisch bedankte sich "Mang0" bei seinen Fans, die trotz der erfolglosen Zeiten immer zu ihm gehalten haben.

Weitere Ergebnisse

Gewinner Super Smash Bros. Ultimate Doubles: Shuto "Shuton" Moriya & Sota "Zackray" Okada (Japan)

Gewinner Super Smash Bros. Melee Doubles: Jason "Mew2King" Zimmermann & Justin "Plup" McGrath (USA)

Gewinner Super Smash Bros. 64 Singles: Josh "Josh Brody" Brody

Gewinner Super Smash Bros. 64 Doubles: Josh "Josh Brody" Brody & Jason "Darkhorse" Brody (USA)

Gewinner Super Smash Bros. Brawl: Junter "Player-1" Rogers (USA)