Von Niklas Walkerling

Es ist das große Schaulaufen der Branche und die Würdigung für außerordentliche Leistungen im eSports: Die Esports Awards 2019. Am 17. November ab 2:15 Uhr deutscher Zeit werden die begehrten Preise wieder vergeben. Ihr könnt in mehreren Livestreams das komplette Event verfolgen. Die Gala findet im Esports Stadium Arlington, USA statt.

Die "Oscars der eSports-Industrie" zeichnen die besten Spiele, Firmen, Veranstaltungen, Persönlichkeiten und natürlich Profis im und um den eSport aus. Daneben werden auch die Menschen hinter den Kameras für ihre Leistungen gekürt: Fotographen, Kameraleute und Journalisten.

Eine kompetente Jury wählt in den meisten Kategorien die Nominierten aus. Entscheidene Kriterien der Nominierung seien Hingabe und Einfluss im eSports sowie die Leistungen der vergangenen 12 Monate. Wer am Ende eine der begehrten Trophäen erhält, ist bis zur Verkündung geheim.

Letzte Jahr konnte der Ukrainer Oleksandr "s1mple" Kostyliw die ruhmreiche Kategorie "Bester PC-Spieler der Welt" gewinnen. Begründet wurde seine Auszeichnung durch die herausragenden Leistungen, die zu drei Major-Turnier-Siegen und zwei Premier-Siegen geführt haben. An der Konsole schnappte sich Mossad "MSDossary" Aldossary die begehrte Trophäe, nachdem er 2018 den FIFA eWorld Cup in London gewann und für große Wellen in den Medien sorgte.

Gute Chancen für Mohammed "MoAuba" Harkous?

MoAuba steht nach seinem Titelgewinn des eWorld Cup 2019 auf der Favoritenliste. Dennoch ist die Wahrscheinlichkeit für einen Sieg in der Kategorie "Bester Konsolen-Spieler der Welt" eher gering. Schließlich hat schon letztes Jahr ein FIFA-Spieler diese Kategorie gewonnen und bisher wurde noch nie eine Auszeichnung zweimal in Folge an Spieler der gleichen Disziplin vergeben.

Award-Vergabe

Die Award-Vergabe wird aktiv von der Community mitbestimmt. Unter Angabe des Namens und der Email-Adresse konnte jeder seine Stimme abgeben. Die Stimme der Community zählt 25%, während eine Jury die übrigen 75% ausmacht. Ausnahmen sind hierbei die Kategorien "Streamer oft he Year", "Play of the Year" und "Organisation of the Year". Diese drei Auszeichnungen bestimmt zu 100% die Community.