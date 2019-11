Global Masters in Gelsenkirchen

vergrößernverkleinern Global Masters - The eSport Celebration in Gelsenkirchen ©

Lena Reinhart Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Der Veranstalter ally4ever Event GmbH kündigt das weltweit größte eSports-Festival: "Global Masters - The eSport Celebration" in Gelsenkirchen an.