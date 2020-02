Gespielt wird EA SPORTS NHL 20 im Modus Hockey Ultimate Team (HUT). Die Teilnehmer haben die Chance, einen Teil des mehr als 150.000 Dollar schweren Preispools zu gewinnen. Im Vergleich zum letzten Jahr hat sich das Gesamtpreisgeld um 50.000 Dollar erhöht. Die Registrierung hat bereits geöffnet. Round 1 soll am 11. März beginnen.

Statt zwei treten je drei Finalisten aus den Regionen beim internationalen Endspiel gegeneinander an. Das Europa-Finale der NHL Gaming World Championship wird nach zwei Jahren in Stockholm, Schweden, in diesem Jahr in Kopenhagen, Dänemark, ausgetragen.

Gewinner im letzten Jahr war Matthew "Top Shelf Cookie" Gutkoski und nahm für seinen Sieg 50.000 Dollar mit nach Hause. In diesem Jahr hat sich das Preisgeld für den Gewinner um 10.000 Dollar erhöht.

Außerdem wird es in diesem Jahr Preise geben, die in Round 2 vergeben werden.

NHL-Vizepräsident Chris Golier, Business Development meint, dass die NHL Gaming World Championship es ihnen ermöglichen würde, mit der Hockey-Community auf authentische Weise zu interagieren. Weiter würde sie dazu beitragen, die Reichweite der Marke NHL auf eine jüngere, spielfreudige Zielgruppe auszudehnen.

Der Turnierverlauf

Round 1: Offenes Online-Spiel

Zeitraum Round 1: vier Wochen ab dem 11. März 2020

Spieler treten mit bestehendem oder neugegründete Hockey Ultimate Teams (HUT) an

Aufstieg in Round 2: jede Woche steigen die besten 32 Spieler aus jeder Region (auf Xbox und Playstation) auf

Weitere Chance zum Aufstieg: Spieler, die am Ende jeder wöchentlichen Spielperiode nicht aufsteigen, müssen sich nicht erneut registrieren und sind berechtigt, an den verbleibenden Qualifikationsmöglichkeiten teilzunehmen

letzte Registrierungsmöglichkeit: 29. März 2020

Round 2: Online Play-in Bracket

Europa: 1. und 18. April 2020

Vereinigte Staaten: 18. und 25. April 2002

Kanada: 25. April und 2. Mai 2020

Best-of-three

in den Runden 4-7 des Online Play-in Bracket werden Bargeldpreise zwischen 200-1.000 Dollar ausgezahlt

Round 3: Regionales Finale

die besten acht Spieler aus Round 2 (vier pro Konsole) treten an

Europa: 16. Mai 2020 in Kopenhagen, Dänemark

Vereinigte Staaten: 22. Mai 2020 in Stamford, CT

Kanada: 30. Mai 2020 in Toronto, Ontario

Best-of-3

die drei besten aus jeder Region qualifizieren sich für die NHL Gaming World Championship

Round 4: NHL Gaming World Championship Finale

Zeitpunkt: in der Woche der NHL 2020 Awards

die drei Drittplatzierten kämpfen um die letzen Plätze der besten acht

Das World Final wird aus Head-to-Head Best-of-three-Serien bestehen.

Gewinner Preisgeld: 60.000 Dollar

Alle drei regionalen Finals sowie die NHL Gaming World Championship können live auf Twitch verfolgt werden.