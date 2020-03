Das erste große Update für den Battle Royale Modus von Call of Duty: Warzone ist da und hat sich hauptsächlich auf Balance-Änderungen konzentriert.

Teurer, aber belohnender

Im Fokus stand dabei der Preis für die Loadout Drops. Dieser wurde von 6000 auf 8500 Dollar erhöht. Auf den ersten Blick keine massive Erhöhung, dennoch sollte es ausreichen, damit die einzelnen Squads etwas länger nach den notwendigen Mitteln suchen müssen.

Damit reagieren die Entwickler von Infinity Ward auf die in der Community früh laut gewordene Kritik an den Loadout Drops, da sie diese sehr oft droppen und dafür schlichtweg zu billig waren. Auch der Inhalt der Drops wurde überarbeitet und soll nun ein wenig vielfältiger daherkommen. Ziel dieser Änderung ist das Bestreben der Entwickler den Spielern eine reale Battle-Royale-Erfahrung zu bieten, bei denen sie mit dem auskommen müssen was sie bekommen können. Anpassung lautet dabei das Schlüsselwort.

Infinity Ward hofft, dass sich die Loadouts mit diesen Änderungen mehr wie eine Belohnung anfühlen und nicht wie eine Notwendigkeit, um das Spiel tatsächlich erfolgreich gestalten zu können.

