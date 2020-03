Die offizielle Pressemitteilung:

Die National Football League (NFL) und 2K kündigten heute eine mehrjährige Partnerschaft an, im Zuge derer mehrere Videospiele veröffentlicht werden sollen. Die Partnerschaft läutet die Rückkehr Football-basierter Games zu 2Ks Portfolio bemerkenswerter Sporttitel und eigenentwickelter IPs ein, und bedeutet für die NFL eine Ausweitung ihrer lizenzierten Videospiele. Finanzielle Details wurden nicht bekanntgegeben.

Bei den Spielen handelt es sich um Non-Simulation-Football-Games. Die Titel, Entwickler und Veröffentlichungstermine der Spiele werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. 2K bestätigte jedoch bereits, dass die Projekte in der frühen Entwicklungsphase seien und ab dem Kalenderjahr 2021 erscheinen sollen, im Laufe von Take-Twos Finanzjahr 2022.

„Die NFL ist eine der erfolgreichsten Sportmarken der Welt und bekannt dafür, ihren Fans unglaubliche Entertainment-Erlebnisse zu bescheren“, so David Ismailer, Präsident von 2K. „Wir freuen uns sehr darüber, erneut mit der NFL zusammenzuarbeiten, um mehrere Videospiele zu entwickeln, die auf leicht zugänglichen Spielspaß und soziale Erfahrungen ausgerichtet sind. Die Erfahrung von 2K bei der Erschaffung preisgekrönter Sportspiele mit dem Ruf der NFL als Entertainment- und Sport-Organisation von Weltklasse zusammenzubringen, ist ein spannendes Projekt.“

Als führender internationaler Entwickler und Publisher interaktiver Unterhaltung mit Sitz in Novato, Kalifornien hat 2K bereits zuvor von 1999 bis 2004 unter dem firmeneigenen Label 2K Sports die beliebte und hochgelobte NFL 2K-Reihe veröffentlicht. Weitere von 2K veröffentlichte Spiele sind die erfolgreiche und bestens bewertete NBA-Videospiel-Simulationsreihe NBA® 2K sowie WWE® 2K, The Golf Club 2019 Featuring PGA TOUR®, Borderlands™, BioShock®, Mafia®, Sid Meier’s Civilization® und XCOM®.

„Der Ausbau der NFL-Präsenz in der Gaming-Welt liegt im Fokus der Liga, um die nächste Generation unserer Fanbase zu erreichen. Die Wiederbelebung unserer Partnerschaft mit 2K ist in diesem Zuge ein naheliegender Schritt“, erklärt Joe Ruggiero, Vice President of Consumer Products bei der NFL. „2K ist weltweit führend im Bereich Sport-Videospiele und blickt auf eine Erfolgsgeschichte an erstklassigen, preisgekrönten Titeln zurück. Wir freuen uns schon darauf, bald mehr über unsere gemeinsamen Projekte zu verraten.“

Der heutigen Ankündigung zur Partnerschaft mit der NFL waren bereits mehrere andere Wachstumsmeldungen des Publishers und seiner Entwicklungsstudios vorausgegangen.

„Es ist eine spannende Zeit für 2K und unsere Fans“, betont Ismailer. „Wir bauen unser Sport-Angebot aus und stärken unser Kern-Portfolio mit neuen IPs und der fortgesetzten Unterstützung unserer preisgekrönten Reihen. All das mit dem Ziel, unseren Fans auch in den kommenden Jahren noch mehr fantastische Spiele und Unterhaltungserlebnisse zu bescheren.“