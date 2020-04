Heute Abend ab 19:30 feiert der wichtigste Preis für Games in Deutschland eine Premiere. Aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Pandemie wird der Deutsche Computerspielpreis (DCP) zum ersten Mal ausschließlich per Live-Stream verliehen. Ursprünglich sollte der DCP im Löwenbräukeller in München stattfinden, doch durch das Virus und die damit einhergehenden Beschränkungen war dies so nicht mehr möglich. Kurzerhand wurde ein Konzept entwickelt, dass die Sicherheit der Gesundheit aller Beteiligten gewährleistet, es aber dennoch ermöglicht, die besten Videospiele und die Teams dahinter ihre verdiente Würdigung zukommen zu lassen.

SPORT1 überträgt den Deutschen Computerspielpreis LIVE ab 19:30 im STREAM!

Der DCP LIVE auf SPORT1

Durch die Sendung wird die bekannte Moderatorin und Entertainerin Barbara Schöneberger führen. Zur Seite steht ihr dabei der YouTuber Nino Kerl. Zusätzlich dazu, kann sich das Moderatoren-Duo auf geballtes Gaming-Fachwissen verlassen, dass Live in das Studio geschaltet werden wird. Laudatoren für die einzelnen Preiskategorien sind unter anderem Digitalministerin Dorothee Bär, Schauspieler Fahri Yardim oder Smudo von den Fantastischen Vier. Laudator für das „Beste Deutsche Spiel“ ist kein Geringerer als der Bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder.

Insgesamt werden an die Gewinner des DCP 2020 Preisgelder in Höhe von 590.000 Euro vergeben. Der Löwenanteil geht dabei mit 100.000 Euro an den Hauptsieger des Abends: Den Gewinner der Kategorie "Bestes deutsches Spiel".

Summa summarum nominiert sind dieses Jahr 27 Spiele, 3 Entwicklerstudios und 3 Spieler in 16 verschiedenen Kategorien. Für den DCP 2020 wurden insgesamt 315 Spiele eingereicht, bei denen die Besten von einer 40-köpfigen Jury gesichtet und ausgewählt wurden.

Die einzelnen Kategorien im Überblick:

Bestes deutsches Spiel Anno 1800 Sea of Solitude Through the Darkest of Times



Bestes Familienspiel Lost Ember Through the Darkest of Times Tilt Pack



Nachwuchspreise - Bestes Debüt Avorion Lonely Mountains: Downhill The Longing



Nachwuchspreise - Bester Prototyp Couch Monsters Prim Sonority Wild Woods



Beste Innovation und Technologie Blautopf VR Lonely Mountains: Downhill Pingunauten Trainer



Beste Spielwelt und Ästhetik Lost Ember Sea of Solitude The Longing



Bestes Gamedesign Anno 1800 Spellforce 3: Soul Harvest The Surge 2



Bestes Serious Game Kleine Löschmeister Tapestories Through the Darkest of Times



Bestes Mobiles Spiel Arbo Song of Bloom Stranded Sails



Bestes Expertenspiel Anno 1800 Avorion The Longing

Bestes internationales Spiel Apex Legends Star Wars Jedi: Fallen Order The Outer Worlds



Bestes internationales Multiplayer-Spiel Apex Legends Dreams Unrailed!



Spielerin/Spieler des Jahres Gob b (Fatih Dayik) GameTube (Daniel Feith, Martin Le, Michael Obermeier und Christian Schneider) MoAuba (Mohammed Harkous)



Bestes Studio Deck 13 Interactive (Frankfurt am Main) Mooneye Studios (Hamburg) Yager Development (Berlin)



Zusätzlich dazu wird es auch noch einen Sonderpreis der Jury und einen Publikumspreis geben. Wie diese genau aussehen und wer nominiert ist wird erst heute Abend bekanntgegeben.