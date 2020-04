Ursprünglich plante die Entertainment Software Association (ESA) nach der Absage der E3 2020 zunächst die Durchführung einer digitalen Ersatz-Veranstaltung. Da mehrere große Entwickler und Verlage aber bereits anderweitig nach einer Verbreitung ihrer Ankündigungen suchen, rief die ESA dazu auf, die Pläne für eine Online-Veranstaltung auf der E3 abzusagen.

>> Jetzt die neue eSPORTS1-App hier herunterladen <<

"Angesichts der Störungen, die durch die COVID-19-Pandemie verursacht wurden, werden wir im Juni keine Online-Veranstaltung zur E3 2020 präsentieren", sagte ein ESA-Vertreter gegenüber PCGamer. "Stattdessen werden wir mit Ausstellern zusammenarbeiten, um in den kommenden Monaten für einzelne Firmenankündigungen zu werben und diese zu präsentieren, unter anderem auf www.E3expo.com". Wir freuen uns darauf, unsere Branche und unsere Gemeinschaft im Jahr 2021 zusammenzubringen, um eine neu konzipierte E3 zu präsentieren, die neue Angebote hervorheben und unser Publikum begeistern wird".

Anzeige

Nach der ursprünglichen Absage des Events gaben Firmen wie Microsoft, Ubisoft und Devolver Digital an, dass sie eigene, separate Online-Veranstaltungen in Betracht ziehen würden, um ihre bevorstehenden Pläne und Veröffentlichungen auch ohne die E3 vorzustellen.

E3 2021 Datum bekannt

In der Ankündigung an die Partner der ESA wurden aber keine weiteren Details darüber gegeben, wie eine vermeintliche Neuvorstellung für E3 2021 aussehen könnte, weitere Informationen werden wohl in den kommenden Monaten bekannt gegeben. Feststeht dagegen der Termin der E3 für nächstes Jahr. Die Spiele-Messe soll 2021 vom 15. bis 17. Juni stattfinden.