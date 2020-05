Insgesamt zehn der sogenannten Hunter/Jäger sollen zum Start von Amazons neuem Shooter Crucible am 20. Mai erscheinen. Jeder dieser einzigartigen Charaktere unterscheidet sich grundlegend in ihrem Fähigkeiten-Kit und ihrer Bewaffnung. SPORT1 stellt die Protagonisten des kommenden Free-to-play-Shooters vor.

(Wer sich zuerst einen Überblick über Crucible allgemein verschaffen möchte, findet alles, was er dazu wissen muss, hier.)

Sein Name ist Earl - einfach nur Earl.

Jedes Team, jede Operation hat einen Earl. Der Null-acht-fünfzehn-Familienvater-Typ, der eigentlich nur seinem Job nachgeht, ab und an ein Bier genießt und dafür sorgt, dass seine Frau Zuhause glücklich ist. Der Crucible-Hunter Earl ist dabei keine Ausnahme. Mit seiner riesigen 4-läufigen Gatling-Gun, die er liebevoll nach seiner Frau Misty benannt hat, kann er in Sekundenbruchteilen unzählige Kugeln verschießen.

Doch Misty hat noch einige weitere Tricks auf Lager. Je nach Spielsituation kann Earl mithilfe von Misty neben dem Abfeuern konzentrierter Kugel-Salven auch eine Explosion verursachen, die die Gegner zurückwirft und gegnerische Projektile abwehrt oder einen an der Waffe angebrachten Raketenantrieb nutzen, um sich schnell von einem Punkt zum anderen zu bewegen. Sollte die Situation für Earl doch einmal brenzlig werden, kann der Hunter sich jederzeit einen Heiltrank - der stark an eine Bierdose erinnert - hinter die Binde kippen. Und das in einem Zug. So authentisch, wie es auch nur ein richtiger Earl sein kann.

Ajonah, die tödliche Schützin

Die Jägerin Ajonah wird den klassischen Sniper-Archetyp darstellen. Mit einer Harpunenarmbrust ausgerüstet, erledigt sie ihre Feinde am liebsten aus der Distanz. Passend dazu wurde auch ihr Fähigeiten-Kit designed. Ajonah ist in der Lage mithilfe eines verbesserten Zielmechanismus Feinde anzuvisieren, um noch genauer und effektiver Schaden an ihren Gegner verursachen zu können. Wie alle Scharfschützen weiß natürlich auch Ajonah, dass die richtige Positionierung in ihrem Job eine entscheidende Rolle für ihren Erfolg spielt. Stichwort Highground. Um diesen zu erreichen, kann die Jägerin auf einen Greifhaken zurückgreifen, mit dem sie jederzeit in der Lage ist, sich den bestmöglichsten Überblick zu verschaffen.

Neben der Harpunenarmbrust und dem Greifhaken verfügt Ajonah zusätzlich noch über eine gewisse Anzahl an fliegenden Minen, die ihre Feinde entweder verwirren und/oder ihnen direkt schaden können. Die wohl aufregendste Fähigkeit der Scharfschützin ist aber mit Sicherheit ihre Tarnkappe. Eine kugelförmige Blase, die sowohl sie als auch nahe Verbündete vor gegnerischen Huntern verbirgt.

Crucible wird ab dem 20. Mai frei für alle auf Steam zu finden sein. Bis dahin stellt euch SPORT1 nach und nach die Hunter mitsamt ihren einzigartigen Fähigkeiten vor.