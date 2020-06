In Star Wars Battlefront I & II lag der Fokus auf den Kämpfen am Boden. Mit reichlichen Parallelen zu Call of Duty: Battlefield wurde sich mit Lichtschwertern und Laserpistolen duelliert, gestorben, respawned und triumphiert.

In den Weltraum

Mit Star Wars Squadrons folgt nun ein Ableger der EA-Star-Wars-Riege, der sich voll und ganz auf die Kämpfe im Weltraum fokussiert. Zwar gab es auch in den anderen Titeln Schlachten in der dunklen Kälte, doch nicht in dieser Form.

Der offizielle Trailer verspricht neben einem Storymodus vor allem Fünf-gegen-fünf-Kämpfe zwischen Rebellen und dem Imperium.

"Macht euch bereit, übernehmt die volle Kontrolle über Starfighter wie den X-Wing und den TIE-Fighter und fühlt das Adrenalin einer taktischen, First-person-5-vs-5-Multiplayer-Schlacht, zusammen mit eurem Geschwader.", liest sich die Beschreibung des Trailers.

Taktisch? Fünf-gegen-fünf? Das sind zwei nicht unerhebliche Elemente für einen möglichen eSports-Titel. Während Battlefront trotz kompetitiver Ansätze kaum einen Fuß in die eSports-Tür bekam, könnte ein auf Weltraumschlachten fixierter Ableger durchaus eine Lücke schließen.

Alle zusammen!

Laut EA wird Squadrons eine Menge kosmetischer Anpassungen bieten, die auf Belohnungen aufbauen. Mikrotransaktionen sind damit allerdings wohl auch schon bestätigt. Ein Ranking-System soll es ebenfalls geben.

Bestätigt ist zudem Crossplay über alle Plattformen - also über Xbox One, PS4, PC und VR-Headsets. Bezug auf die kommende Konsolengeneration nahm EA nicht.

"Wir haben dieses Spiel für jeden Star Wars Fan erschaffen, der in seinem Lieblings-Starfighter durch den Weltraum streifen wollte", sagt Ian Frazier, Creative Director der Motive Studios. "Durch die Kooperation zwischen Motive und Lucasfilm war es uns möglich, eine äußerst originalgetreue Erfahrung mit einer authentischen Geschichte zu kreieren, die Star Wars Fans dazu einlädt, nie zuvor gesehene Ecken der Galaxie in ihrem eigenen Schiff zu erkunden."

Das große Gameplay-Reveal ist für Donnerstag, den 18. Juni angesetzt. Das Spiel soll am 2. Oktober 2020 erscheinen.