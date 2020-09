Inzwischen ist es sage und schreibe 35 Jahre her, dass mit Super Mario Bros. das erste aller Mario-Spiele über die Röhrenbildschirme der Welt geflimmert ist. Zur Feier dieses Jubiläums kündigte Nintendo via YouTube nun einige neue Titel an, die bis spätestens Frühjahr 2021 erscheinen sollen.

Darunter war auch ein Spiel, das schon früher verfügbar sein soll und für Aufsehen in der eSports-Community sorgte: Super Mario Bros. 35.

Battle Royale für Klempner und Konsorten

Super Mario Bros. 35 mixt die altbekannte Erfolgsformel rund um den schnauzbärtigen Klempner und seinen Freunden mit dem neumodischen Last-Man-Standing-Genre des Battle Royals. Wie der Titel schon erahnen lässt werden insgesamt 35 Spieler an einem Match teilnehmen können. Die Kontrahenten kontrollieren alle ihren eigenen Mario-Charakter und finden sich dabei in einer typischen Landschaft mit NPC-Gegnern wie Koopa Troopas und Goombas wieder.

Diese NPCs müssen mit den üblichen Taktiken wie "auf den Kopf springen", per Feuerblume abschießen oder anderen Tricks ausgeschaltet werden. Ist ein Gegner besiegt, wird er kurzerhand in das Level/die Welt eines anderen Mario-Spielers transferiert. Der letzte Mario, der bis zum Ende überlebt, gewinnt.

Super Mario Bros. 35 soll am 1. Oktober diesen Jahres veröffentlicht werden. Gespielt werden kann aber nur ausschließlich auf der Nintendo Switch und ist als Teil des monatlichen Online-Abos kostenlos spielbar.