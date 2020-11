Brawl Stars World Finals erreichen 1 Million Dollar Preispool

Von Vincent Talmon-Gros

Wie Supercell am 13. November mitteilte, wird der Preispool der Brawl Stars World Finals auf eine Million US-Dollar aufgestockt werden. Ursprünglich betrug der Preispool nur 500.000 US-Dollar, wurde aber durch den Erlös aus dem Kauf der Ingame-WM-Finalpakete verdoppelt.

AC Milan und PSG

Acht Teams aus der ganzen Welt werden am Samstag, den 21. November und am Sonntag, den 22. November an den Brawl Stars World Finals 2020 teilnehmen. Die Europäischen Teams sind hierbei PSG Esports und CODEMAGIC, beide aus Frankreich, sowie das italienische Team AC Milan QLASH und SK Gaming aus Deutschland. Darüber hinaus tritt für Japan JUPITER und für China Nova China an. Zu guter Letzt gibt es noch das brasilianische Team INTZ und das amerikanische Team von Red Tribes.

Aufgrund der aktuellen Pandemie wird der Wettbewerb nicht im ESL-Studio in Kattowitz (Polen) stattfinden, jedoch aber online ausgetragen werden.

"Wir hätten unsere Finalisten gerne persönlich im Studio der Weltfinalspiele gegeneinander antreten sehen", so Supercell. "Aber angesichts der zunehmenden internationalen Gesundheitsrisiken ist die Sicherheit unserer Finalisten unsere oberste Priorität."

Zur Feier des siebenstelligen Preispools von 1 Million US-Dollar wird Supercell allen Spielern, welche ein Item aus den World Finals Offers erworben haben, einen einzigartigen Pin schenken. Er wird nächste Woche vor Beginn der Weltfinalspiele allen helfenden Händen überreicht. Das Pack, das den Preispool für die World Finals unterstützt, bestand aus Edelsteinen, einem Skin und Vergünstigungen für Pins. Alle Einnahmen daraus flossen in den Preispool der Weltfinalspiele. Die Kosten für das Pack setzen sich zusammen aus:

World Finals Pack: 5.000 Münzen und 170 Edelsteine für $10,99

Skin für die Weltfinalspiele: Herausfordernder Colt für $5,49

World Finals Pin Pack: Fünf Trophäen-Anstecknadeln für $3,49

Fans können sich dieses Wochenende auf den YouTube- und Twitch-Kanälen von Brawl Stars Esports auf die Weltfinalspiele 2020 einstimmen. Der offizielle YouTube Kanal für Deutschland ist BroCast.

Das Match Format der Brawl Stars World Finals 2020

Bei den Brawl Stars World Finals 2020 werden die 8 qualifizierten Mannschaften in ein Single-Elimination-Bracket eingeteilt. Alle Spiele werden mit Best-of-5-Series (jedes Spiel auf derselben Karte), Best-of-5-Sätzen (jeder Satz hat einen anderen Spielmodus, entweder Brawl Ball, Gem Grab, Siege, Bounty oder Heist), mit einem blinden Brawler Ban pro Team, ausgetragen. Der Gewinner der Brawl Stars World Finals erhält den Löwenanteil von 200.000 US-Dollar.