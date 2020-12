Noch während der Worlds 2019 feierte Riot Games das zehnjährige Bestehen von League of Legends. Im Zuge dessen kündigte das US-Unternehmen zahlreiche weitere Spiele an. Neben einem Kartenspiel - Legends of Runeterra - gab es erstmals Szenen eines eigenen Shooters zu sehen, der wenig später als Valorant bekannt wurde.

Ein Fighting Game befindet sich nach wie vor in der Mache, ebenso ein Diablo-eskes Topdown-Hack'n Slay Adventure. Zu beidem hält sich Riot Games weiterhin bedeckt, kündigte aber vor wenigen Stunden das nächste Projekt an.

"Es ist ein MMO"

Via Twitter enthüllte der Vice President of IP and Entertainment Greg "Ghostcrawler" Stree die Entwicklung eines neuen Games. Dieses soll in direkte Konkurrenz mit World of WarCraft und Final Fantasy XIV treten. Entsprechend dürfen sich Fans des Unternehmens auf ein waschechtes MMO freuen.

In welchem Umfang dieses daherkommt und ob es auf bestehende IPs wie League of Legends oder Valorant zurückgreifen beziehungsweise aufbauen wird, kann gegenwärtig nur spekuliert werden.

Zuletzt veröffentlichte das Unternehmen League of Legends: Wild Rift in der Open Beta für zahlreiche Regionen, unter anderem auch Europa. Zwar gibt es bislang keine Informationen darüber, wann Riot die Veröffentlichung des Fighting Games oder Diablo-Klons plane, dennoch dürfen sich Fans im kommenden Jahr konkret auf den Release von Ruined King: A League of Legends Story, einem RPG von Airship Syndicate (Darksider Genesis) freuen.