Viele junge Menschen träumen von einer Karriere als eSport-Profi. Dies ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsunternehmens YouGov im Auftrag des game, dem Verband der deutschen Games-Branche. Demnach würden 28 Prozent der 16- bis 24-Jährigen eine Karriere als eSportler anstreben, wenn sie weiterhin ihre Schul- oder Berufslaufbahn verfolgen könnten.

25 Prozent sind es in der Altersgruppe von 25 bis 34 Jahren und zwölf Prozent der Gesamtheit der 2034 Befragten. Zudem erfahren eSportler in Deutschland mittlerweile gesteigerte Anerkennung. So sehen 21 Prozent der Befragten eSporlter als Vorbilder an. Die Stiftung eSports player foundation, deren Gesellschafter der game ist, sieht die Ergebnisse als Bestätigung ihrer Arbeit.

"Die aktuellen Zahlen belegen eindrucksvoll, welche Potenziale für uns als Gesellschaft im eSport liegen", sagte Jörg Adami, der Geschäftsführer der eSport player foundation. Die Stiftungsarbeit habe daher "nicht nur die Verbesserung der spielerischen Skills sondern auch die Persönlichkeitsentwicklung der besten Talente im Blick", so Adami.