Team Liquid startet Belohnungs-Programm Liquid+

Von Sandra Kraus

In erster Linie soll Liquid+ auch eine Vernetzungsplattform darstellen, die es Fans ermöglicht Belohnungen durch Aktivitäten in Stream und sozialen Medien zu verdienen. Ähnlich dem Reward-System bei League of Legends und den Drops auf Twitch sind verknüpfte Accounts essentiell.

Einfach da sein

Twitch, Twitter, Discord und andere Accounts sollen mit Liquid+ verknüpft werden und so dem Nutzer ermöglichen, durch seine Anwesenheit und Interaktion mit den Auftritten von Team Liquid exklusive Belohnungen zu verdienen.

"Es war uns wichtig, dass Liquid+ sich wie ein Ort anfühlt, wo Fans für ihre Liebe zu ihren favorisierten Teams und Spielern beachtet werden. Eure Tweets, Views und die Unterstützung an sich - das sind Dinge, die Spieler durch schwere Zeiten tragen. Eure Memes und positiven Zurufe haben einen Unterschied in Niederlagenserien und bei großen Siegen gemacht.", untermauert Team Liquid in der offiziellen Pressemeldung.

Zum Start hat die Organisation eine Menge Spezial-Streams angekündigt, über die auch direkt die ersten Punkte verdient werden können. Der Einstieg auf der Website ist relativ simpel. Nach der Wahl eines Benutzernamens begleitet das Maskottchen durch den Einführungsprozess. Es folgen Fragen zu den verfolgten Games, Lieblingsspielern und seit wann man denn Fan sei.

Die möglichen Belohnungen können frei im Shop erworben werden. Für 10.000 Punkte gibt es eine Grußnachricht von Blue, also dem Maskottchen, für 50.000 kann eine Steam Signatur erworben werden. Absolute Liquid-Fanatiker dürften früher oder später auf die großen Preisschilder schauen. Für 1.150.00 Punkte gibt es signierte Trikots, für zwei Millionen eine "Premium Letterman Jacke".

Wie schnell die Münzen verdient werden können, wird sich noch herausstellen.