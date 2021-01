Ein Personalwechsel mit Strahlkraft!

Der ehemalige Profi-Handballer Bruno Martini hat als General Manager bei Team Vitality unterschrieben. Zuvor leitete der Franzose acht Jahre lang die Geschicke der Handballabteilung bei Paris Saint-Germain. Überhaupt kann Martini auf eine bewegte Karriere zurückblicken.

Von PSG zu Team Vitality

Unter anderem nahm er zwei Mal als Mitglied der französischen Nationalmannschaft an den Olympischen Spielen teil und war zeitweise auch in Deutschland aktiv, unter anderem für den HC Wuppertal (1999-2000) als auch kurzfristig für Rekordmeister THW Kiel (2009).

In seiner Funktion als eSports General Manager wird Martini in Paris aus dem sogenannten V.Hive, dem Headquarter von Vitality, operieren. Zu seinen Aufgaben gehören auch Reisen mit den Spielern und die Vor-Ort-Betreuung der Vitality-Profis. Dazu zählen auch die Roster der LEC- und LFL-Teams.

Neben League of Legends ist Team Vitality in Counter-Strike: Global Offensive, FIFA 21, Rainbow Six Siege und Rocket League aktiv. Insbesondere in CS:GO zählt das Team zu den besten Mannschaften der Welt und spielt regelmäßig bei größeren Turnieren um die vorderen Plätze mit.