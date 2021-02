Das nächste globale Teamfight-Tacitics-Event steht an. Das Fates Championship wird vom 07 - 09. April stattfinden, 24 Teilnehmer haben und 250.000 US-Dollar Preisgeld bereithalten. Regionale Qualifikationsturniere laufen bereits.

So läuft das Fates Championship ab

"Die Teamfight-Tactics-Community wächst weiterhin, weswegen wir den Preispool und die Teilnehmeranzahl des Turniers gesteigert haben", erklärt Riot Games in ihrer Pressemitteilung. Das Event wird in einem neuartigen, dreitägigen Swiss-Format ausgetragen.

Basierend auf ihren Leistungen in den regionalen Events werden die Spieler in drei Lobbies eingeteilt. An Tag Eins werden von den 24 Spielern dann acht aussortiert, sodass sich nur die besten 16 für den nächsten Wettkampftag qualifizieren. Tag Zwei sieht die Unterteilung in zwei Lobbies vor. Acht Spieler scheiden auch nun wieder aus. Über das gesamte Event hinweg sind 18 Siege von Nöten, um als TFT-Fates-Champion das Schlachtfeld zu verlassen. Wer zum Beispiel an den ersten beiden Tagen alle 10 Spiele gewonnen hat, benötigt am Finaltag noch acht weitere Siege, um das Event zu gewinnen.

TFT Fates Championship: Qualifikationstermine © Riot Games

Der Preispool wird fair unter allen Teilnehmern ausgeschüttet. Der Sieger erhält 41.500 US-Dollar, während sich der Letztplatzierte immerhin noch über 4.000 US-Dollar freuen darf.

Auch wenn der ganz große Hype um Auto-Battler wie Teamfight Tactics oder Dota Underlords vorüber scheint, gibt es weiterhin eine ernstzunehmende Zuschauerschaft. Im Dezember 2020 wurden immerhin über 13 Millionen Stunden Auto-Battler-Streams auf Twitch geschaut.

