In den vergangenen Wochen haben die vier FaZe-Clan-Mitglieder Frazier "Kay" Khattri, Jarvis "Jarvis" Khattri und Nikan "Nikan" Nadim and Jakob "Teeqo" für einen handfesten Krypto-Skandal gesorgt. Die genannten Gamer und Streamer sollen eine bis dato unbekannte Kryptowährung für sehr wenig Geld erworben, diese im Anschluss in der eigenen Community angepriesen und dann teuer verkauft haben. Im Fachjargon spricht man dabei von einem "pumping and dumping"-Vorgehen.

Bei der Währung soll es sich um "Save the children token" gehandelt haben, für die die genannten FaZe-Mitglieder zu Beginn des Junis exzessiv Werbung betrieben. Als die Beschwerden und Vorwürfe schlussendlich den FaZe Clan erreichten, entschied sich die Organisation, die Spieler zu bestrafen. Während Kay komplett aus dem Team geworfen wurde, sind Jarvis, Nikan und Teeqo zum gegenwärtigen Zeitpunkt suspendiert.

Clan-Gründer Richard "FaZe Banks" Bengston äußerte sich nun öffentlich zu dem Vorfall und gibt an, selbst nichts mit diesem zu tun gehabt zu haben. So schreibt er auf Twitter, dass er zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Weise in die Sache involviert gewesen sei.

"Ich verstehe nicht, wie das an diesem Punkt noch nicht zu 100 Prozent klar sein kann, aber ich habe mich weder an dem SaveTheKids-Müll beteiligt noch Kenntnis darüber gehabt und auch der FaZe Clan nicht. Alle beteiligten Personen haben als Individuen agiert und wurden entsprechend suspendiert."

Des Weiteren wünschte er sich, dass alle Beteiligten im Vorfeld zu ihm gekommen wären, um darüber zu sprechen. Dann hätte, so Banks, das Ganze gar nicht erst stattgefunden.