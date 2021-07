Von Matthias Regge

Die neue Magic: The Gathering-Edition trägt den Namen "Abenteuer in den Forgotten Realms". Das Set spielt in der Welt von Dungeons & Dragons. D&D ist neben Magic die bekannteste Marke der Spieleschmiede von Wizards of the Coast.

Rollenspiel-Fans werden zahlreiche Karten mit ihnen bekannten Orten, Gegenständen, Monstern und Charakteren finden können.

Das Set kommt am 23. Juli in den Läden und feiert seinen Pre-Release vom 16. bis 22. Juli. Bereits jetzt ist "Abenteuer in den Forgotten Realms" für die digitalen Plattformen Magic: Arena und Magic Online verfügbar.

Ab in die Welt von Dungeons & Dragons

Eine spannende, neue Mechanik, die Spieler in "Abenteuer in den Forgotten Realms" erwartet, sind Gewölbe-Karten. Diese stellen Grundrisse von Dungeons dar und starten außerhalb des Spiels und nehmen keinen Slot innerhalb eures Main- oder Side-Decks ein.

Sobald ihr eine Karte ausspielt, die eine “Wage dich ins Gewölbe”-Fähigkeit auslöst, darfst du einen dieser Gewölbe auswählen und den Effekt des ersten Raumes aktivieren. Im Laufe eines Matches könnt ihr euch auf diese Weise immer tiefer in diese Dungeons durchschlagen und zusätzliche Boni freispielen.

Wenn ihr ein Gewölbe abschließt, könnt ihr ein neues Ziel für euer Abenteuer wählen. Manche Karten gewähren zusätzliche Effekte, solltet ihr ein Gewölbe erfolgreich erkundet haben.

Eine passende Kombination

Magic: The Gathering und Dungeons & Dragon gehören zu den bekanntesten Fantasy-Franchises. Beide Marken sind Synonyme für Nerd- und Geek-Kultur. Sie in einem Produkt vereint zu sehen, lässt die Herzen der Fans höher schlagen.

Wie sich das Set auf die Turnierszene auswirkt ist noch nicht klar. Es wird spannend zu sehen, ob es die Gewölbe-Karten in die Deck-Listen der Profis schaffen, und welcher der Dungeons der Favorit im Competitive-Play sein wird.