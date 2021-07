Unglaublicher Rekordpreis für ein Videospiel!

Eine originalverpackte Ausgabe des Nintendo-Klassikers "Super Mario 64" wurde bei einer Auktion von Heritage Auctions in Dallas für sage und schreibe 1,56 Millionen US-Dollar (rund 1,32 Millionen Euro) verkauft.

Damit ist es jetzt das bislang teuerste Videospiel, nachdem erst am vergangenen Freitag eine ungeöffnete Ausgabe von "The Legend of Zelda" für den Rekordpreis von 870.000 US-Dollar (rund 734.000 Euro) versteigert worden war.

Anzeige

Rekordpreis für Super Mario 64

Zuvor hatte ein Exemplar von "Super Mario Bros." den Rekord gehalten: Das Spiel war 1986 gekauft worden und in einer Schreibtischschublade in Vergessenheit geraten, ehe es im April für 660.000 US-Dollar (rund 557.000 Euro) verkauft wurde.

Super Mario 64 war schon zu Hochzeiten das am meisten verkaufte Spiel für Nintendo 64. Wer nun die Rekordsumme für das Spiel bezahlte, war zunächst nicht bekannt.

Laut AP waren selbst Experten vom Verkaufspreis des Spiels überrascht: Heritage Auctions sei "geschockt" gewesen, dass der Zelda-Rekord nur zwei Tage später mit einer Summe von über einer Million US-Dollar pulverisiert wurde.