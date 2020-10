Apex Legends: Crossplay geht in die Beta-Phase

Aus der offiziellen Pressemeldung

EA und Respawn Entertainment geben bekannt, dass die von den Fans seit Langem geforderte Crossplay-Funktion von Apex Legends morgen in die Beta-Phase gehen wird. Am 6. Oktober schließen sich Spieler auf PlayStation, Xbox und Origin dem Crossplay an oder jagen weiterhin auf plattformspezifischen Servern ihre Lieblingslegenden, sammeln in der Königsschlucht Beute und dominieren die Arena mit Freunden.

Den offiziellen Trailer gibt es hier:

Frohes Sammeln

Anlässlich der Einführung von Crossplay beginnt das neue Ingame-Sammel-Event "Zubehörmarkt" ebenfalls am 6. Oktober und läuft bis zum 20. Oktober. Es umfasst den neuen und befristeten Flashpoint-Modus, in dem die Gesundheit der Spieler in riesigen Flashpoint-Zonen regeneriert wird. Dadurch müssen sie sich auf der Karte anders bewegen, um am Leben zu bleiben. Außerdem feiern im Rahmen des Events Caustics Erbstück und weitere Event-exklusive Objekte ihr Debüt. Mehr zu Crossplay und dem Sammel-Event "Zubehörmarkt" ist im neuesten Respawn-Blog verfügbar.

Apex Legends ist ein Free-to-play-Battle-Royale-Shooter mit besonderen Fähigkeiten der Charaktere, die Vorteile schaffen können. Erschienen ist das Game am 04. Februar 2019 und befindet sich mittlerweile in der 6. Saison.