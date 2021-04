Von Fatih Öztürk

Über mangelnde Inhalte dürfen sich Spieler in Apex Legends nicht beschweren. Konstant versorgen die Entwickler von Respawn ihre Fans mit neuen Charakteren und ausgefallenen Fähigkeiten.

Die nächste im Bunde wird Valkyrie. Sie stößt in der kommenden Season, welche "Vermächtnis" getauft wurde, hinzu und wird von EA als „mutige, ungestüme, feurige und leidenschaftliche“ Person beschrieben. "Kairi Imahara wuchs im Schatten ihres Vaters auf. Aber jetzt ist sie bereit, ihr eigenes Vermächtnis zu hinterlassen", heißt es auf der offiziellen Webseite.

Anzeige

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

In dem Video kontrolliert Valkyrie den berüchtigten Northstar Titan, denn sie ist die Tochter des Piloten Viper, den Fans in Titanfall 2 kennengelernt und bekämpft haben. EA schreibt: "Valkyrie hat die Liebe ihres Vaters zum Fliegen geerbt, aber nicht sein Pflichtbewusstsein. In einem hitzigen Moment mit Blisk, in dem er sie respektvoll mit "kleine Viper" anspricht, fordert er sie heraus, besser zu sein."

Erste Infos zur Season

EA ließ es sich nicht nehmen, mit Valkyries Verkündung auch erste Details zum nächsten Update in Apex Legends durchscheinen zu lassen. Die neueste Map, Olympus, wird organisch verändert. Dafür sorgt eine Plage, die „die Stadt mit Wurzeln und überbordenden Wachstum erwürgt.“ Erstmals schafft es ein Bogen ins Spiel. Der Bocek-Bogen ist für mittlere Distanzen ausgelegt und verursacht enormen Schaden, bei vergleichsweise geringer Feuerrate.