Von Fatih Öztürk

Activision Blizzard hat sich einen gewissen Namen in der Videospielbranche erarbeitet, den das

Unternehmen erneut bedient. Trotz Rekordumsätzen im vergangenen Jahr, beschert durch den

kolossalen Erfolg von Call of Duty: Warzone, wird das Unternehmen erneut Jobs streichen. Aufgrund

einer internen Umstrukturierung kündigte Tony Petitti, President of Sports and Entertainment bei

Activision Blizzard an, 50 Mitarbeiter im eSports Department zu entlassen.

Entlassungen kommen aus OWL und CDL

Im Gespräch mit The Esports Observer nannte Petitti zwar keine Details über die Positionen, erklärte

aber, dass sehr wohl die Abteilungen betroffen sein werden, welche für die Produktion der Overwatch League (OWL) und der Call of Duty League (CDL) verantwortlich zeichnen. Grund dafür sei, wie zuletzt

immer öfter, die Pandemie und deren Auswirkungen auf Veranstaltungen. Das bedeute keineswegs,

dass man keine Live Events mehr plane, aber diese 2021 weiter zurückfahren müsse.

"Was den Zeitpunkt betrifft, ist es eine Antwort auf die momentane Realität, wie die Ligen aktuell

ausgetragen werden und wie wir Ressourcen verschieben müssen, um das beste Resultat für Liga,

Besitzer, Teams und Fans zu erzielen", so Petitti weiter. Die Momentane Situation gibt Activision Blizzard auf jeden Fall Recht. Sie erleben Zuwächse in der

neuen Season ihrer Call of Duty-Liga, was bestätigt, dass Online-Events dem Unternehmen dienlich

sein können.

Online zeigt sich die eSports-Gemeinde traurig und etwas enttäuscht darüber, wie Activision Blizzard mit der Situation umgeht. Die von der Kündigung Betroffenen erhalten u.a. nämlich Geschenkgutscheine für das Unternehmen im Wert von 200 USD, was selbstverständlich zu Gespött bei Twitter führte. Was dabei untergeht, sind die für US-Unternehmen vergleichsweise guten Abfindungspakete der Ex-Mitarbeiter. So gibt es zum Austritt ein Dreimonats-Gehalt und Gesundheitsdienstleistungen für ein Jahr.

