Insbesondere für Warzone bedeutet das nächste Update eine große Veränderung. Schließlich wird das Battle Royale erstmals in seiner jungen Geschichte eine neue Karte erhalten. So wie es schon Fortnite vormachte, wird Verdansk zwar in seinen Grundzügen wohl weiterexistieren, doch Points of Interest erhalten einen frischen Anstrich. Konkret bedeutet das ein 80er-Makeover, das zuvor schon in Leaks durchgesickert war. In einem sehr langen Blogpost gibt der Publisher nun alle Details in einer Roadmap bekannt.

Hunt For Adler läutet den Einstieg ein. Es handelt sich um zeitlich limitierte Live Events in Warzone und Cold War, die die Hintergrundgeschichte des Shooters vorantreiben und Belohnungen freischalten. Bei den vier frischen Operatorskins ist ein alter Bekannter dabei. Neben Wraith, Perseus und Antonov stößt nämlich auch Captain Price als spielbare Figur hinzu.

Neue Waffen versprechen, die Meta erneut umzukrempeln und geben Spielern Hoffnung, dass Activision das Balancing endlich in den Griff bekommt.

PPSh-41: SMG

Swiss K31: Sniper Rifle

Ballistic Knife: Melee

CARV.2: Tactical Rifle

AMP63: Pistole

Baseballschläger: Melee

Die stiefmütterliche Behandlung für Modern Warfare geht indes weiter, denn die Roadmap kündigt ausschließlich neue Maps für den Multiplayer von Cold War an. Yamantau spielt in einer verschneiten Forschungsstation, Duga ist im Ural situiert, Diesel in der amerikanischen Wüste und mit Standoff macht eine kultige Karte aus Black Ops II ihr Next Gen Debut.

Darüber hinaus erwarten Spieler Updates im Bereich Playlists, frischer Outbreak Content und auch Tryhards werden sich der erweiterten Prestigemarken erfreuen. Das Update für Season 3 erscheint in unseren Breitengraden am 22. April.