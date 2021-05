Verdansk’84 ist mit dem letzten Patch in die 80er-Jahre katapultiert worden. Damit gibt es in Warzone auch neuen Loot, was die Waffen aus BOCW immer interessanter macht. Die PPsh-41 kommt ursprünglich aus dem Zweiten Weltkrieg und hat einen großen Nachteil: Ihr Rückstoß ist ziemlich intensiv. Dafür stimmt ihre Feuerrate und ihr Schaden ist mehr als vorzeigbar.

Call of Duty Warzone: PPsh-41 Setup

Die folgenden Aufsätze können wir für die PPsh-41 empfehlen. Wir haben uns wieder auf die fünf Wichtigsten beschränkt und hauptsächlich geht es darum, den enormen Rückstoß auszugleichen und die Reichweite etwas zu verstärken.

Handgriff : Schlangen-Umwicklung

: Schlangen-Umwicklung Lauf : 15,7" Sonderkommando

: 15,7" Sonderkommando Unterlauf : Speznas-Griff

: Speznas-Griff Mündung : GRU-Mündungsfeuerdämpfer

: GRU-Mündungsfeuerdämpfer Munition: 55-Schuss-Magazin

Um den Rückstoß zu kompensieren, ist hauptsächlich der Speznas-Griff da. Mit ihm reduziert ihr sowohl den horizontalen als auch den vertikalen Rückstoß und habt so im Feuergefecht mehr Kontrolle. Für die Erhöhung der Reichweite empfehlen wir euch den GRU-Mündungsfeuerdämpfer. Er verbirgt euch zusätzlich auf der Minimap und unterstützt die Rückstoßkontrolle noch weiter. Durch die hohe Feuerrate ist das Magazin auch sehr schnell geleert, darum nehmen wir das 55-Schuss-Magazin mit.

Mit diesem Setup könnt ihr zwar auch auf mittlere Distanzen mit der PPsh-41 den ein oder anderen Kill erzielen, aber die hohe Feuerrate und das große Magazin machen sie eher zu einer Waffe für kurze Distanz.