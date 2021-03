Von Fatih Öztürk

Die Anwälte des Publishers haben bei den Projektgründern des Warzone-Trackingdienstes angeklopft und den populären Dienst abschalten lassen. SBMM Warzone war der Ort, an dem Spieler Einblick in

Statistiken zu Call of Duty: Warzone erhielten. Eine der beliebtesten Features war die Anzeige von

Lobbys, die Spielern im Battle Royale zugewiesen wurden. Laut Anwaltsbrief musste der Betrieb bis

29. März eingestellt werden, ehe rechtliche Schritte eingeleitet würden. Die Seite ist zwar noch

erreichbar, doch finden sich keine Suchfelder, oder Rankings mehr, sondern eine Videobotschaft.

"Wir haben Activisions Aufforderung befolgt und unsere Website abgeschaltet. Eure Warzone-

Statistiken sind nicht mehr da. Wir glauben weiterhin, dass wir eine Vereinbarung mit Activision

treffen können, um euch die Daten zu liefern, die ihr liebt. Hey @Activision, lasst uns ein Team

werden" schreiben Gründer Ben und Dave auf Twitter.

SBMM Warzone: "Wollen mit Activision zusammenarbeiten"

In der oben genannten Videobotschaft erklären die zwei Gesichter hinter der Website, wieso sie

den Anweisungen folge leisteten. In erster Linie ging es um die Sicherheit privater Spielerdaten.

Activision verliert die Kontrolle darüber, was mit Benutzerdaten passiert, wenn diese in die

Öffentlichkeit gelangen. "Wir verstehen die Beweggründe", kommentieren sie den Schritt.

Im Video zeigen sich die Entwickler als große Warzone-Liebhaber, die keinesfalls gegen Activision,

sondern viel mehr mit dem Publisher arbeiten wollen. "Bereits mehrmals haben wir versucht, Statistikpartner von Activision zu werden. Damit würden wir die Daten direkt von ihnen

beziehen und die Sicherheit der Benutzerdaten gewährleisten."

Ihren Angaben zufolge ist sbmmwarzone.com in nur drei Monaten zur größten Statistik-Tracking-

Website von Call of Duty herangewachsen und in monatelanger Arbeit mit der Community

entstanden. Darum wenden sich die beiden im Abschluss ihrer Botschaft erneut an Activision und

versprechen Wege zu finden, die die Sicherheit der Daten garantieren.