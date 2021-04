Von Fatih Öztürk

Der offizielle Twitter Account von Call of Duty bestätigt, dass am 21. April etwas Großes in Warzone passieren wird. Mit wenigen Worten deutet die Botschaft darauf hin, dass Verdansk’s Tage gezählt sind. "Das Ende naht… #Warzone"

Teil der Nachricht ist auch endlich ein genaues Datum, der 21. April 2021, 12 Uhr Mittags (Pacific Time). Was genau passiert, wurde von den Entwicklern bisher nicht preisgegeben, jedoch scheint es sich um das apokalyptische Event zu handeln, auf das Spieler seit langem hoffen.

Zombie-Invasion in Warzone

Vor einigen Wochen erhielt Verdansk ein minimales Map-Update, bei dem nicht nur das U-Bahn- System geschlossen wurde, sondern auch neue Bunker auf der Karte auftauchten. In diesen stehen bis heute funktionslose Raketen. Durch einen unvorhergesehenen Glitch gelang es Spielern bereits vorzeitig, diese zu zünden, was auf ein Event im Zusammenhang mit den Zombies hindeutet, die sich seit einiger Zeit im Battle Royale tummeln.

Einige Influencer erhielten zeitgleich mit der Ankündigung Post von Activision, auf der dasselbe Datum vermerkt ist. Im Paket befindet sich ein Helm eines Mitarbeiters vom Damm und die Botschaft, dass man Verdansk nicht den Untoten überlassen werde.

Ein glaubwürdiger Leak zeigte bereits, wie die Zukunft von Warzone aussehen wird. In dem schlecht aufgelösten Video war zu erkennen, dass Verdansk nicht vollständig ausgetauscht, sondern nach dem Vorbild von Fortnite eine Evolution erleben wird. Das Stadion war in dem geleakten Video eine Baustelle, der Damm ein Aquädukt und auf dem Flughafen tummelten sich Privatjets.