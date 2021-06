Die Bullfrog ist nicht nur eine gute Waffe für Black Ops Cold War, sondern auch in Call Of Duty: Warzone sehr beliebt. Das liegt zum einen an ihrer hohen Mobilität, dem großen Magazin und dem trotzdem noch angenehmen Handling. Auch auf mittlere Distanz könnt ihr mit diesem Setup mit der Bullfrog effektiv bleiben.

Warzone Loadout Guide: Bullfrog

Perk 1: K.R.D.

K.R.D. Perk 2: Overkill

Overkill Perk 3: Eifrig

Eifrig Primärwaffe: Sniper, DMR oder Sturmgewehr (AMAX, Kar98k, HDR etc.)

Sniper, DMR oder Sturmgewehr (AMAX, Kar98k, HDR etc.) Sekundärwaffe: Bullfrog

Bullfrog Primär: Claymore/Semtex

Claymore/Semtex Taktik: Herzschlagsensor

Durch den Fokus der Bullfrog auf kurze und mittlere Distanz ist als Primärwaffe eine Sniper oder ein Sturmgewehr wohl die beste Wahl, um auch auf große Entfernungen effektiv zu sein. Die AMAX passt da natürlich sehr gut in das Loadout. K.R.D. erhöht einfach eure Resistenz gegen Explosionsschaden und ihr braucht Overkill, wenn ihr beide Waffen tragen wollt. Eifrig kann in hitzigen Momenten den Unterschied ausmachen, wenn ihr schneller zwischen euren Waffen hin- und herwechseln müsst. Wenn ihr außerdem eher einen aggressiveren Spielstil habt, dann ist die Semtex sehr zu empfehlen. Ansonsten funktionieren Claymores in jeder Scharfschützensituation, damit ihr abgesichert seid.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Warzone Setup Guide: Bullfrog

Munition: Schnelles VDV-85-Schuss-Magazin

Schnelles VDV-85-Schuss-Magazin Schaft: KGB-Skelettschaft

KGB-Skelettschaft Griff: GRU-Elastik-Umwicklung

GRU-Elastik-Umwicklung Mündung: GRU-Mündungsfeuerdämpfer

GRU-Mündungsfeuerdämpfer Lauf: 7,4" Sonderkommando

Mit diesem Setup ist die Bullfrog auf mittlere bis nahe Distanz ausgelegt und euch steht die maximale Magazingröße zur Verfügung. Damit ist die Bullfrog die perfekte Zweitwaffe, denn das Magazin hat sagenhafte 85 Schuss zur Verfügung. Die Genauigkeit aus der Hüfte ist außerdem noch richtig gut. Der Schalldämpfer lässt euch den Rückstoß besser kontrollieren und versteckt euch beim Schießen auf der Minimap. Mit dem Lauf verbessert ihr zudem noch die Reichweite und die Schnelligkeit der Kugeln. Für zusätzliche Genauigkeit legen wir euch die Elastik-Umwicklung ans Herz: Mit ihr erhöht ihr die Zielstabilität und die Resistenz gegen Zuckungen.

Anzeige

Wer mehr Warzone Guides und Waffen Setups will, der sollte bei EarlyGame in der CoD Sektion vorbeischauen.