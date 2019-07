Team Liquid CS:GO siegreich bei der IEM Chicago 2019

Team Liquid hat die IEM Chicago 2019 gewonnen. Im Finale siegte das amerikanische Team vor heimischem Publikum mehr als deutlich mit 3:0 gegen das finnische Team ENCE.

Während des gesamten Turniers musste sich Team Liquid nur auf einer einzigen Map gegen G2 Esports geschlagen geben.

Im Halbfinale kam es bereits zum Rückduell des Finals der ESL One Cologne, die vor nur zwei Wochen stattfand. Wie auch schon in Köln hatte Team Liquid die Nase vorn und bezwang Team Vitality in einem 2:0.

ENCE setzten sich ihrerseits auf dem Weg ins Finale gegen Renegades, Heroic und MIBR durch.

Die IEM Chicago ist der dritte namhafte Wettbewerb, den Team Liquid in diesem Monat gewinnen konnte.

Zuvor triumphierten die Amerikaner bereits bei der BLAST Pro Series in Los Angeles und bei der ESL One Cologne in Deutschland.

Sie können damit auch ihre Siegesserie fortsetzen, die zuvor bei 18 gewonnenen LAN-Games in Folge gestanden hatte. Nun hat sich diese Zahl auf 22 erhöht.

Die vorherigen Spitzenreiter Astralis konnten dahingegen nur einen persönlichen Rekord von 17 Siegen in Folge aufstellen.

Autor: Alexander Hugo