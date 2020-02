Ganze 13 Teams haben die Vereinbarung - informell "Louvre-Abkommen" genannt - im Januar in Paris unterschrieben und werden Stakeholder in der ESL Pro League. Dabei übernehmen sie Schlüsselrollen im strategischen Entscheidungsprozess der Liga.

Diese Teams sind dabei

Astralis

Complexity Gaming

ENCE

Evil Geniuses

FaZe Clan

Fnatic

G2 Esports

mousesports

Natus Vincere

Ninjas in Pyjamas

Team Liquid

Team Vitality

100 Thieves

Was ist geplant?

Im Zuge der Vereinbarung werden die Mannschaften am Umsatz beteiligt, in dem ein Teil der Einnahmen aus allen Turnieren der ESL Pro Tour, einer gemeinsamen Turnierreihe von ESL und DreamHack, enthalten sind. Gemeinsam soll ein einheitliches und markenneutrales Weltranglistensystem entwickelt werden und mit Organisationen wie HLTV zusammengearbeitet werden. Anhand der Rangliste wird bestimmt, welche Teams, die nicht beteiligt sind, an der ESL Pro League und ESL Pro Tour teilnehmen werden.

Die Partnerteams haben unabhängig von ihrer Leistung automatisch Plätze in der ESL Pro League und werden zu Veranstaltungen der ESL Pro Tour eingeladen. Bei anhaltender Leistungsschwäche kann der feste Platz überprüft werden. Andere Teams qualifizieren sich über die Mountain Dew League oder auf Grundlage der eben beschriebenen Rangliste.

Sebastian Weishaar, Chief Product Officer von ESL, sagt, das Abkommen sei ein klares Vertrauensvotum der besten Mannschaften der Welt und ihrer Spieler, um die wertvollsten Produkte zu schaffen. "Es wird eine Plattform zur Errichtung von Stabilität und Wachstum schaffen, ohne die Fähigkeit neuer Mannschaften und Spieler zu opfern, an die Spitze zu gelangen."

Auch Patrick Sattermon, Chief Gaming Officer von Fnatic, äußert sich. Diese Vereinbarung sei ein großer Schritt vorwärts auf dem Weg zur Nachhaltigkeit im Counter-Strike. "Diese Liga wird das höchste Niveau an konkurrenzfähigem Spiel mit den besten Mannschaften der Welt bieten, und das ist immer der Ort, an dem Fnatic sein sollte." Die ESL habe Counter-Strike von Anfang an professionell unterstützt und sie würden sich darauf freuen, CS:GO weiterhin gemeinsam in die Zukunft zu führen.