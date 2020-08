Entwickler Valve hat die Veranstalter für die letzten RMR-Turniere des Jahres bekanntgegeben. Auf ihnen können Teams die wichtigen Regional Major Ranking Punkte sammeln, um einen Platz beim Major in Rio de Janeiro zu ergattern. Für gewöhnlich finden jedes Jahr zwei Majors statt, COVID-19 hat das 2020 verhindert. Valve entschied sich kurzerhand, den Preispool beider Turniere zusammenzulegen. Somit geht es bei dem wichtigsten Turnier des Jahres diesmal um satte 2 Millionen US-Dollar Preisgeld.

Die Veranstalter für die RMR-Turniere

Auf dem CS:GO-Twitteraccount wurden die Partner für die letzten RMR-Events des Jahres verkündet. Für Europa wird DreamHack eine Veranstaltung aufziehen, Asien und Ozeanien werden von PerfectWorld übernommen, in Südamerika ist Omelete & Co. verantwortlich und für Nordamerika und die CIS-Region wird die ESL die Rolle des Veranstalters einnehmen.

Das DreamHack und Südamerika-Event steht derzeit noch nicht fest. PerfetWorld wird mit der Herbst-Edition der Perfect World Asia League die asiatischen Teilnehmer des Majors bestimmen. Und die ESL startet Anfang Oktober ein Online-Event für die Regionen CIS & Nordamerika.

Die IEM New York: Online

Bei dem Event wird es insgesamt 250.000 US-Dollar Preisgeld geben, welches auf drei Regionen aufgeteilt wird. Denn auch wenn die europäischen Teams hier keine RMR-Punkte verdienen können, soll das Event einen europäischen Teil haben. Und der bekommt direkt den größten Teil vom Kuchen ab: Mit 140.000 US-Dollar steht der Bären-Anteil des Preisgelds in Europa zur Vergabe. Für Nordamerika bleiben 60.000 US-Dollar und die CIS-Region müssen sich mit den verbleibenden 50.000 US-Dollar zufrieden geben.

Zwölf Teams werden in den Turnieren für die RMR-Punkte mitmischen, davon sind jeweils acht eingeladen während sich vier weitere über ein noch nicht bekanntgegebenes Qualifikations-Turnier in das Teilnehmerfeld kämpfen dürfen. In Europa sind acht Teams dabei, die allerdings noch nicht bekanntgegeben wurden. Die ersten eingeladenen Teams für Nordamerika und die CIS-Region stehen allerdings schon fest:

Nordamerika:

Liquid

FURIA

Evil Geniuses

MIBR

Gen.G

100 Thieves

Cloud9

Triumph

CIS-Region:

Spirit

Hard Legion

Natus Vincere

Winstrike

Virtus.pro

Gambit Youngsters

Nemiga

Espada

Das Event wird für alle Regionen mit zwei Gruppen starten in denen nach Doppel-Elimination-System gespielt wird, in den Playoffs gilt dann: Single Elimination - wer verliert, ist raus.