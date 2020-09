Von Tyler Gough

Die ESL gab zusammen mit der DreamHack ihren gemeinsamen Kalender für die Counter-Strike ESL Pro Tour bekannt. Hierbei liegt ein großer Fokus darauf, dass Turniere nicht nur im Laufe einer Woche stattfinden, sondern eine Pause zwischen Gruppenphase und Playoffs eingeführt wird. Helfen wird dabei das neue dedizierte ESL Pro Tour Studio. Dieses wird das neue Zuhause für die Gruppenphasen der großen Turniere. Für die Playoffs sollen die Teams dann zusammen mit Zuschauern und Kommentatoren in Arenen rund um die Welt reisen.

Die Vision bessere Geschichten zu erzählen

Neben dem Interesse den Teams mehr Zeit zu geben, werden beide Organisatoren auch mehr Analysen, Interviews und Berichte für die Playoffs vorbereiten. Dies soll den Zuschauern eine bessere Erfahrung bieten. Die erste Hälfte der ESL Pro Tour im Jahr 2021 wird auch ausschließlich innerhalb von Europa stattfinden. In der zweiten Hälfte stehen Turniere in Australien, Nord Amerika und Asien auf dem Plan, alle drei jeweils mit einem Intel Extreme Masters Event.

Anzeige

Den Start für die Saison 2021 wird Mitte Februar aber die IEM Katowice machen. Diese wird zusammen mit der ESL One Cologne die beiden Masters Championships bilden. Hierbei werden am Anfang 24 statt 16 Teams an den Start gehen. Daneben wird das Preisgeld für die Masters Championships auf 1.000.000 US-Dollar ansteigen.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Hier ist der aktuelle Kalender der ESL Pro Tour: