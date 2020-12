Von Fatih Öztürk

Vorgezogene Weihnachten gibt es in diesem Jahr für Fans von Counter-Strike. In einemMusterbeispiel für ein Understatement posteten die Spieleentwickler Anfang Dezember einen einfachen Link und ein Video, dass rasch über eine Million Aufrufe erzielte. Das nächste Major Update namens Broken Fang war live gegangen.

Wilder Zyklus

Niemand weiß so recht, wann und wo Valve als nächstes zuschlägt. Eine Geschäftspraxis, die dem Unternehmen über die Jahre ein mysteriöses Image verliehen hat. Im Falle von Counter-Strike bedeutet das etwa, dass der Startzeitpunkt und die Inhalte von Operations unbekannt bleiben. Manchmal kommen sie jährlich, halbjährlich oder auch im Zweijahresabstand. Im Pandemiejahr wurde Operation Broken Fang also zu einem unerwarteten Vorweihnachtsgeschenk an die Community – die Reaktion von TriulluXe spricht Bände.

Zukunftssicher

Die Rezeption einer Operation hängt stark von ihren Inhalten ab und diesmal gaben sich die Entwickler alle Mühe, wieder die gesamte Community glücklich zu stimmen. Neben allerhand Challenges, gibt es selbstverständlich kosmetische Items für Waffen, Handschuhe und den jetzt schon legendären Agent, Number K.

Auch Maps für Matchmaking und Scrims sind im Riesenpaket enthalten. Wovon besonders eSportler und kompetitive Gamer profitieren werden, sind die neuen Statistikwerkzeuge, die eine detaillierte Aufschlüsselung über die eigene Leistung im Spiel, pro Waffe, pro Map anbieten. Das ermöglicht es, die eigene Performance detailliert zu analysieren und den Spielstil daraufhin zu adaptieren. Einen Retake-Modus hatte Santa-Valve ebenfalls im Sack dabei, welcher besonders für Warmups genutzt werden dürfte. Doch die größte Langzeitverbesserung ist das neue Chatwheel im Matchmaking. Spiele wie Apex Legends haben vorgemacht, wie Kommunikation auch ohne Headset sehr gut funktionieren kann. Das neue Ping-System erleichtert klassische Kommandos und Calls und vereinfacht auch Newcomern ohne Russischkenntnisse den Einstieg ins Spiel.