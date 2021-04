Von Fatih Öztürk

Flashpoint 3 führt ein neues Format ein, in dem 16 Mannschaften in einem Double Elimination Bracket antreten sollen. Die relativ junge Serie erhält außerdem den Ritterschlag von Valve, ist somit offiziell das erste europäische Qualifikationsevent für das 2021 geplante Counter-Strike Major.

Teams in allen Regionen sammeln in ausgewählten Turnieren sogenannte RMR (Regional Major Ranking) Punkte, die je nach Platzierung verteilt werden. Durch diese Qualifikationen kristallisiert sich wiederum heraus, wer zu den begehrten Major Events eingeladen wird. In Europa finden insgesamt drei RMR Turniere statt, durch die die Teilnehmer des PGL Stockholm 2021 bestimmt werden. Dieses soll von 23. Oktober bis 7. November stattfinden.

Flashpoint 3: Vitality an der Spitze, BIG im Mittelfeld

Laut aktuellem Stand wird die europäische Tabelle der Regional Major Rankings von Vitality angeführt, die den sogenannten Legendenstatus besitzen. Astralis und BIG etwa sitzen im Mittelfeld, der Challenger-Kategorie, während North momentan ganz unten als Contender gelten. Mit letzterem Team wird es mitunter spannend. Schließlich war die dänische Mannschaft zu Jahresbeginn von den Geldgebern aufgelöst worden.

Die Einladung erhält der ehemalige Roster dennoch, falls es diesem gelingt, ein wettbewerbsfähiges Team zu stellen. Diese 11 Counter-Strike Teams wurden basierend auf ihren Leistungen aus dem Vorjahr zu Flashpoint 3 eingeladen, während die restlichen 5 Slots über offene Qualifikationen gefüllt werden, die bereits am 13. April starten.

1. Vitality, Legend

2. Heroic, Legend

3. Ninjas in Pyjamas, Legend

4. Astralis, Challenger

5. BIG, Challenger

6. Fnatic, Challenger

7. G2, Challenger

8. OG, Challenger

9. FunPlus Phoenix, Challenger

10. FaZe, Contender

11. North, Contender