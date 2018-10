Dota 2: Die ESL One Hamburg im LIVESTREAM ESL One Hamburg LIVE im STREAM - von SPORT1 / Lesedauer: 2 Minuten

In Hamburg treten die besten Dota 2 Teams bei der ESL One an. Wird Virtus.Pro den Titel verteidigen können? SPORT1 zeigt die ESL One Hamburg LIVE im STREAM.