Alle Informationen zur Dota 2 ESL One in Mumbai auf einen Blick

In wenigen Tagen findet die ESL One in Mumbai statt. SPORT1 hat für euch alle relevanten Informationen zusammengetragen.

Alle Daten und Fakten

Am 19. April ist es Zeit für das erste Dota 2 Event der Superlative in Indien.

Die acht besten, internationalen Teams werden dazu anreisen; eines davon ist sogar ein lokales, indisches Team.

Folgende Mannschaften wurden zu dem Event eingeladen, oder haben sich anderweitig qualifiziert:

Mineski

Natus Vincere

The Pango

compLexity Gaming

Keen Gaming

Signify

TNC Predator

Team Team

Zu gewinnen gibt es bei dem Turnier einen stolzen Preispool von 300.000 US-Dollar.

Das Event wird ab dem 19. April im NSCI Dome stattfinden und bis zum 21. April anhalten. Das Stadium kann bis zu 8.000 Zuschauer aufnehmen und wird wohl wie für ESL One auch üblich wieder prall gefüllt sein.

Veranstalter und Sponsoren sind zuversichtlich

Aufgezogen wird das Event zusammen von ESL und NODWIN Gaming. Finanziell wird es zudem von Intel unterstützt.

Ulrich Schulze, Senior Vice President of Product bei ESL sagt dazu: "Wir können es nicht abwarten die ESL One zu einem vollkommen neuen Austragungsort zu bringen — Vor allem da dies das erste große Dota 2 Turnier in Indien darstellen wird. Wir sehen großes Potential im indischen eSports Markt und freuen uns darauf das Wachstum der Szene dort zusammen mit unserem Partner NODWIN Gaming weiter zu fördern."

Auch Prakash Mallya, Managing Director - Sales & Marketing Group bei Intel India, ist sehr zuversichtlich gestimmt.

Er äußerte sich wie folgt: "Als die Spitzenklasse der Technology im eSports-Bereich und ESLs globaler technischer Partner freut sich Intel sehr darauf den Dota 2 Fans in Indien und weltweit bei der ESL One in Mumbai eine unvergessliche gaming-Erfahrung bieten zu können."