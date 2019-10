Von Alexander Englisch

Hinter den Erwartungen

Neben den Favoriten und klaren Underdogs gibt es auch die Teams zu verzeichnen, welche bereits in der kurzen Saison zeigen konnten, dass zwar einiges an Potenzial in ihnen steckt, die erwartete Leistung aber noch in weiter Ferne liegt.

Hierbei wäre an erster Stelle das Team aus Amerika Quincy Crew zu nennen. Der Kern des Teams spielte letzte Saison Großteils unter der mittlerweile Pleite gegangenen Organisation Forward Gaming. Dort zeigten die Spieler zwar gute Leistungen, für den ganz großen Wurf reichte es aber nicht. So schied man schließlich am Ende der Saison auf Platz 9-12 auf "The International" aus und entschied sich für ein paar Spielerwechsel. In den Amerikanischen Qualifiers für das Major gelang es dem Team nicht sich einen der drei Plätze für selbiges zu sichern. Obwohl sie im Anschluss das Minor Qualifier gewannen, verließ Neuzugang Sumail "Sumail" Hassan, der jüngere Bruder von Carry Spieler Yawar "Yawar" Hassan, das Team aufgrund interner Probleme nach nur wenigen Wochen.

Ersatz wurde zwar in Form des Leihspielers Jonas "Saberlight" Volek von Team Singularity gefunden, aber die Erwartungen an das Team sind dennoch nicht allzu hoch.

Luft nach oben haben auch die beiden europäischen Vertreter Team Liquid und Ninjas in Pyjamas, welche bereits auf den Finals der Dreamleague Season 12 probiert hatten von sich zu überzeugen. Beide Teams bestehen im Kern aus talentierten Spielern, konnten die erwartete Leistung aber nicht konstant abrufen. In den Europäischen Qualifiers für das Major scheiterten beide Teams am Ende gegen das neu geformte Alliance und auch in der Dreamleague mussten sich beide dem Underdog Demon Slayers geschlagen geben.

Vor allem für Team Liquid ist dies sehr bitter, zeigte das Team letztes Jahr noch unter Alliance eine stetig besser werdende Leistung. In den letzten Wochen scheint diese aber wieder etwas zurückzugehen. Das Turnier vor heimischem Publikum könnte hier die nötige Motivation für Maximilian "qojqva" Brücker bringen, um mit seinem Team wieder in Form zu kommen. Auch bei den Ninjas in Pyjamas war die Erwartungshaltung zu Beginn der Saison wohl höher. Vor allem der Captain Peter "ppd" Dager hat sich auf die Fahne geschrieben wieder ganz oben mitspielen zu wollen. Ein Scheitern in Hamburg würde für beide Teams so kurz vor den kommenden DPC Turnieren einen erheblichen moralischen Einbruch bedeuten.

Zu guter Letzt befindet sich unter dieser Kategorie ein Team das letztes Jahr noch als Titel-Favorit angereist ist. Dieses Jahr hingegen, wäre selbst ein frühes Ausscheiden für Virtus Pro nicht vollkommen überraschend. Das CIS Team hat die Abgänge dreier Startspieler in der Sommerpause nicht gut verkraftet und scheiterte prompt in den Major Qualifiers und erreichte dort nicht einmal die Top 4. Seitdem geht es zwar bergauf und man schaffte es, sich in den laufenden Online Qualifiers der Parimatch S1 auf Platz 1 zu platzieren, aber ob es reichen wird in Hamburg Fuß zu fassen ist noch unklar. Mit dem gerade einmal 17 Jahre alten Egor "epileptick1d" Grigorenko wird ein noch sehr unerfahren Spieler auf der Carry Position getestet. Die Organisation gibt dem Team jedoch nicht ewig Zeit sich zu erholen. Bereits im Vorfeld wurde angekündigt das man auf Seiten Virtus Pro wohl Roster-Änderungen in Erwägung ziehen wird, sollten die Ergebnisse in Hamburg enttäuschen.

Darkhorses - Die großen Fragezeichen

Die drei folgenden Teams können an guten Tagen auch problemlos zu den Favoriten gezählt werden. An schlechten Tagen jedoch wäre ein Ausscheiden in der ersten Runde nicht undenkbar. Die Performance in den kommenden Tagen wird zeigen, wie diese Teams in der kommenden Saison einzuschätzen sind.

Bei dem Team von Beastcoast handelt es sich um das aktuell stärkste Team South Amerikas, welches auch auf dem vergangen "The International 9", sowie auf den letzten Qualifiers eine beeindruckende Leistung zeigte. Aus einer Region kommend, die allgemein als die schwächste in Dota 2 gilt, bleibt zunächst aber abzuwarten, ob man die frische Energie im ersten Turnier der neuen Saison direkt mitnehmen kann oder ob es sich nur um einen einmaligen Ausreißer handelte. Ein Erfolg in Hamburg könnte der Startschuss sein, die noch belächelte Region in anderem Licht wahrzunehmen. Für viele Teams wohl als Underdog auf dem Zettel hat Beastcoast hier wohl perfekte Chancen für Überraschungen zu sorgen. Auch wenn ein Titel-Gewinn in weiter Ferne liegt, sollte ein Erreichen der Top 6 machbar sein.

TNC Predator hingegen gilt spätestens seitdem sie OG aus dem TI6 eliminiert haben regelmäßig als Geheimfavorit für viele Turniere. Von dem damaligen Lineup ist zwar nicht mehr viel übrig, aber die Gefahr, die von dem Team aus South East Asia ausgeht, ist nicht abzustreiten. Ein Turniersieg ist dennoch unwahrscheinlich, aber eine Top-Platzierung sollte im Bereich des Machbaren liegen. In den vergangenen Jahren hat TNC regelmäßig zeigen können, dass von Ihnen eine konstante Leistung zu erwarten ist. Die kürzlich durchgeführten Änderungen am Lineup, in welchen man sich vom langjährigen Starspieler Carlo "Kuku" Palad trennte, werden auf diesem Turnier auf die Probe gestellt.

Abgerundet wird die Liste der sogenannten Darkhorses mit einem Team, welches der Inbegriff von Unberechenbarkeit ist: Das neue Team der Dota-2-Ikone Jacky "EternalEnvy" Mao. Von den Fans wird dieser für seine Spielzüge gefeiert, welche oft über Sieg oder Niederlage entscheiden. Das Chaos, das aber oft mit der Spielidee seiner Teams einhergeht, könnte sich vor allem auf diesem Event als Schlüssel zum Erfolg erweisen. Viele Teams befinden sich noch in der Findungsphase, was für die Fighting PandaS der perfekte Spielraum sein könnte, um das Teilnehmerfeld gehörig umzukrempeln. Mit dem ehemaligen TI Gewinner Kurtis "Aui_2000" Ling und dem Ex-Major-Gewinner David "Moonmeander" Tan befinden sich des Weiteren bereits erprobte Profis in den Reihen des neuen Teams, von dem man bereits auf den letzten Major Qualifiers sehen konnte, wozu sie imstande sind.

Im dritten Teil werfen wir nun einen Blick auf die drei übrig geblieben Favoriten-Teams, gefolgt von einer Gesamteinschätzung der Teams im direkten Vergleich (24.10.2019).

Die ESL One Hamburg wird am Samstag (26.10.2019) ab 18 Uhr LIVE auf Sport1 und eSports1 übertragen.