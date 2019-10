Damit soll vor allem deren Einstieg in die kompetitive, professionelle eSports-Szene erleichtert werden. Ziel des ESL-Akademie-Systems ist es unbekannte Talente zu entdecken, diese zu entwickeln und zu fördern, um ihnen die bestmöglichen Voraussetzungen auf dem Weg zum Profi garantieren zu können.

Vier Coaches - alles ehemalige Dota-2-Veteranen - werden die 40 größten Talente aus zum einen Nordamerika und zum anderen Europa sammeln. Daraus werden jeweils zwei Fünfer-Teams pro Region den finalen Cut schaffen.

Dota 2 Academy © ESL Academy

Jeder Coach wird sein eigenes Team aus qualifizierten Wettbewerbern zusammenstellen und die vielversprechendsten Top-Spieler auswählen, um sie online und offline zu trainieren und diese in einem professionellen eSports-Umfeld konkurrieren zu lassen. Genauer gesagt bedeutet dies, dass diese Spieler in eine Art Bootcamp kommen, welches den höchsten Standard garantieren soll. Inklusive privater Trainingsräume und Betreuung durch Weltklasse-Profispieler.

Anschließend treten die vier ausgewählten Teams in einer Gruppenphase gegeneinander an, bei der letztendlich zwei Teams übrig bleiben werden. Die Finalspiele der Akademie sollen dann im Rahmen großer ESL-One-Turniere gespielt werden. Dabei geht es in der ersten Saison direkt um ein Gesamtpreisgeld von über 240.000 US Dollar.

Ulrich Schulze, der Senior Vice President Product bei ESL meinte dazu, dass ein offenes System geschaffen werden solle, sodass ambitionierten Spielern zu Hause einen klaren Weg nach vorne sehen und Erfahrungen im kompetitiven Spiel/im professionellen eSports sammeln läse. Zusammen mit der DHL habe man einen starken Partner mit gleichen Werten gefunden und einen neuen Weg für Spieler entwickelt, die kurz davor stünden auf sich aufmerksam zu machen und es bis zu den großen Masters-Turnieren wie beispielsweise der ESL ONE zu schaffen.

Ambitionierte Spieler können sich über die offizielle ESL-Akademie Homepage von Dota 2 anmelden. Auch Fans und Zuschauer können ein Teil der Geschichte sein, indem sie ihren Lieblingsspieler unterstützen und für die Titel des besten Mid- und Off-Laners, des besten Support-Spielers und dem besten Carry-Spieler der ersten Akademie-Saison abstimmen.