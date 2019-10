Die ESL One Hamburg ist eines der größten eSports-Events in Deutschland. Zahlreiche bekannte Teams standen sich die vergangenen Tage in der Barclaycard Arena in der deutschen Metropole gegenüber, aber nur die besten konnten sich für das Finale qualifizieren. Doch noch ist zumindest ein Halbfinale zu spielen.

Vici und Gambit weiter

Schon in der Gruppenphase kristallisierten sich einige Teams heraus, die in der K.o.-Phase als mögliche Titelkandidaten ins Rennen gehen werden. In Gruppe A konnte besonders Vici Gaming überzeugen, während dahinter das Team von Alliance mit deutscher Beteiligung auftrumpfen konnte. Adrian "Fata" Trinks ist einer von vielen deutschen Profis, die im Zuge der ESL One an den Start gehen.

Gruppe B wurde hingegen klar von TNC Predator sowie Gambit Esports angeführt, wobei Gambit am Ende mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage den zweiten Platz klarmachen konnte.

Entsprechend kam es in der K.o.-Phase zu den Begegnungen zwischen Vici Gaming und Gambit Esports sowie TNC Predator und Alliance. Trotz einer starken Leistung in der Gruppenphase, mussten sich sowohl Vici Gaming also auch Alliance jeweils mit 2:0 geschlagen geben und in das Lower-Bracket einziehen. Hier zog Vici erneut den Kürzeren und unterlag dem Team von beastcoast, welches wiederum gegen Alliance um den Einzug in das Lower-Bracket-Finale antreten muss.

Wer wird Mercedes-Benz MVP?

Neben dem Turniersieger wird zudem der beste Spieler des Turniers gesucht. Gemeinsam mit Mercedes-Benz präsentiert die ESL den “Mercedes-Benz Most Valuable Player“. Dieser lässt sich unter dem Hashtag #MBmvp via Twitter auswählen. Unter anderem ist auch Fata von Alliance weiterhin im Rennen. Der Gewinner darf sich neben einer schicken Trophäe zudem über ein Fahrzeug aus der Produktpalette der deutschen Premiummarke freuen.

300.000 US-Dollar

Das Team, das am Ende als Sieger aus dem Turnier hervorgeht, darf sich schlussendlich über ein Preisgeld von insgesamt 125.000 US-Dollar freuen. Der Prizepool selbst beträgt 300.000 US-Dollar und wird unter allen teilnehmenden Teams aufgeteilt.