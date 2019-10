Vom 25. bis 27. Oktober kämpfen auch in diesem Jahr wieder zwölf Team um den Sieg bei der ESL One Hamburg, dem größten Dota-2-Event in Deutschland - und SPORT1 ist live dabei.

Insgesamt geht es um einen Preispool von 300.000 US-Dollar, der Turniersieger bekommt davon satte 125.000 gutgeschrieben.

Außerdem wird der beste Spieler des Turniers mit dem Mercedes-Benz-MVP-Award geehrt, der von Jury und Fans vergeben wird.

Die gesamte Veranstaltung wird ab Freitag live auf eSPORTS1 übertragen. Am Samstag startet die Sendung dann zunächst ab 13 Uhr im kostenlosen LIVESTREAM, ab 18 Uhr geht es dann auch auf SPORT1 im Free-TV los. Begleitet wird das Event von Marius Lauer als Moderator, die Caster sind - wie auch am Freitag - Alexander Englisch und Ruben Zimmermann.

Den Abschluss bildet der Sonntag mit einer weiteren Live-Übertragung ab 13:00 Uhr auf eSPORTS1 mit den Castern Alexander Englisch und Maximilian Amend und der großen Highlights-Sendung um 23:15 Uhr auf SPORT1.

Titelverteidiger in diesem Jahr nicht am Start

Im vergangenen Jahr gewann Team Secret die ESL ONE Hamburg 2018 im Finale gegen Vici Gaming. Allerdings gab Team Secret bekannt, erst nach dem MDL Chengu Major im November wieder ins Turniergeschehen einzusteigen.

Zu den großen Favoriten zählen dieses Jahr u.a. Alliance, die mit ihrer noch recht frischen Aufstellung zuletzt überzeugen konnten. Dazu kommt Vici Gaming, die im letzten Jahr nur knapp am Sieg vorbeischrammten.

Das Trio der Titelanwärter auf dem Papier komplettiert Gambit, die international häufig oben mitspielen und an etwaige Pokale heranschnuppern, aber meist kurz vor dem Ziel einbrechen.

Enttäuschend verlief die Gruppenphase vor allem für Team Liquid. Das mit großen Ambitionen neu formierte Roster belegte in der Gruppe B mit nur drei Punkten den letzten Platz. Die hier genannten Favoriten sind alle noch im Rennen und haben am Wochenende den großen Preis im Blick.

So können Sie die ESL One Hamburg 2019 LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: Sport1.de