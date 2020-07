In Zusammenarbeit mit dem thailändischen Ministerium für Sport & Tourismus ruft Eventveranstalter ESL die ESL One Thailand 2020 aus. Vom 8. August bis 6. September duellieren sich die besten Teams Asiens in zwei Gruppen um insgesamt 200.000 US-Dollar via Online-Format.

So wird die ESL One Thailand ablaufen

In der Americas-Gruppe werden acht Teams spielen, von denen sechs direkt eingeladen und zwei über offene Qualifikationsturniere ermittelt werden. Die offene Qualifikation beginnt am 28. Juli. In der Gruppe spielt jeder gegen jeden in einem Best-Of-3. Die vier besten Teams erreichen die Playoffs, wo sie um 65.000 US-Dollar wetteifern werden.

Die Asia-Gruppe führt chinesische- und SEA-Teams in eine Gruppe aus 12 Teams zusammen. Acht von ihnen erhalten direkte Einladungen, während zwei weitere aus der ESL Thailand Championship ermittelt werden. Die beiden verbliebenen Plätze gehen an Teams aus der offenen Qualifikation. Am Ende der Gruppenphase gelangen die acht bestplatzierten Teams in die Playoffs, wo es um insgesamt 135.000 US-Dollar gehen wird.

Anzeige

Die Playoffs werden im Double-Elimination-Modus ausgespielt. Das bedeutet, wer im Sieger-Bracket ein Match verliert, hat im Verlier-Bracket weiterhin die Chance, das große Finale zu erreichen.

Unterstützung der thailändischen Dota-2-Szene

Neben den großen eSports-Namen werden auch zwei lokale, thailändische Teams an der Gruppenphase der Asia-Gruppe teilnehmen. Diese ermitteln sich aus der ESL Thailand Championship Season 1, die vom 26. Juli bis 12. August abgehalten wird. Die direkt eingeladenen Teams der ESL One Thailand werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.