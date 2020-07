Er war zwar nie richtig weg, dennoch fühlt sich die Rückkehr von Doppelweltmeister Sebastien “Ceb“ Debs wie ein Comeback an. Nach durchwachsenen Leistungen soll der Stratege OG zu alter Weltklasse führen. Midlaner Syed “SumaiL“ Hassan wird die Entwicklung nicht miterleben, da er den Platz für Ceb räumen muss.

Die Architekten des Weltmeisterteams wieder vereint

Erst im Januar 2020 gab Zweifachweltmeister und strategisches Mastermind der beiden „The International“-Siege Ceb bekannt, seine Spielerkarriere zu beenden. Hinter den Kulissen agierte Ceb weiterhin als Coach und Head of Performance für alle Teams der OG-Organisation. Die Rückkehr ins aktive Team sei laut eigener Aussage in der Liebe zum Wettkampf begründet. Ebenso habe er seine Teamkameraden, mit denen er alle Höhen und Tiefen erlebte, vermisst: „Jedes Spiel, dass ich nicht mit ihnen spiele, fühlt sich wie reine Zeitverschwendung an. Ich genieße nichts mehr, als mit ihnen zu spielen.“

https://twitter.com/OGesports/status/1287070519901270016

Anzeige

Ceb bewahrt sich durch seine Rückkehr die Chance, das „The International“ zum dritten Mal in Folge zu gewinnen. Seine Teamkameraden Topias “Topson“ Taavitsainen und Kapitän Johan “N0Tail“ Sundstein können ebenfalls ihren dritten Weltmeistertitel in Folge holen.

Experiment fehlgeschlagen – SumaiL muss OG verlassen

Wie es für OGs Midlaner SumaiL weitergeht, ist unklar. Der „Michael Jordan des eSports“, wie er einst genannt wurde, ist nun das erste Mal seit Karrierebeginn in 2015 vertragslos. Sorgen machen, muss man sich um den 21-jährigen aber nicht, schließlich gilt er als bester Midlaner Nordamerikas.

Anfang des Jahres verblüffte OG die gesamte Szene, als sie bekannt gaben, MidOne und SumaiL, zwei weitere Midlaner, ins Team zu holen. OGs damalige Idee, mit drei nominellen Midlanern zu spielen, ist schlussendlich nicht aufgegangen. MidOne, der bisher Offlane gespielt hat, wechselt auf die SumaiL-Position in die Safelane, während Topson weiterhin die Midlane bespielen wird. Ceb besetzt nun wieder die Offlane. Das Team kehrt somit zu einer klassischeren Struktur zurück.