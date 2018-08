Neuerungen und Bilder zu FIFA 19 zum Durchklicken:

FIFA 19 erscheint voraussichtlich am 28. September für alle gängigen Plattformen, wurde aber in den vergangenen Tagen bereits in Form einer Beta an verschiedene Spieler verteilt.

Obwohl EA Sports die Veröffentlichung von Video- und Bildmaterial untersagte, lud der YouTuber DailySquadStacker einen entsprechenden Clip auf die Social-Media-Plattform hoch.

Auch wenn das Video mittlerweile nicht mehr zu sehen ist, hatten einige Zuschauer das Glück, erste Einblicke in den neuen Karrieremodus von FIFA 19 zu gewinnen

Champions League und Europa League im Fokus

Rein oberflächlich betrachtet ähnelt das Menü im Karrieremodus dem des Vorgängers. Jedoch wurden einige Kacheln erweitert. So finden sich in der Newszentrale der Bereich "World News". Hier werden alle Neuigkeiten aus der laufenden Europa League und Champions League gelistet.

Taktik-Fans kommen mit den neuen Optionen in FIFA 19 noch mehr auf ihre Kosten. So lässt sich nun im Vorfeld zu einer Partie ein spezieller "Game Plan" einstellen.

Wie bisher haben die Spieler im laufenden Match die Möglichkeit, via Tastendruck auf dem Steuerkreuz verschiedene Taktiken auszuwählen. Eben jene lassen sich in FIFA 19 anpassen.

-----

