Mit insgesamt vier FIFA-Spielern startet der Bundesligist in die kommende FIFA eSports-Saison.

Das gab der Verein beim "Tag des Brustrings" bekannt. Neben den beiden bisherigen Zockern Marcel "Marlut" Lutz und Erhan "Dr. Erhano" Kayman stoßen mit Lukas "Lukas_1004" Seiler und Niklas 'nik-lugi' Luginsland zwei Nachwuchsgamer dazu.

Erhano als Koordinator und Spieler

Dr. Erhano wir zudem die Rolle als eSports-Koordinator übernehmen. Dazu schrieb er auf seinem Twitter-Profil: "In Zukunft bin ich nicht nur Spieler, sondern auch eSports-Koordinator. Freue mich auf die bevorstehenden Aufgaben."

Seiler konnte bei den Global Series Playoffs in Amsterdam auf sich aufmerksam machen. Für das Event in den Niederlanden qualifizierte er sich online über ein gutes Wochenende in der Weekend League. Luginsland hingegen konnte international noch nicht so richtig mitmischen, spielte aber schon diverse Offlne-Turniere wie den Blick eSports Cup in Basel oder das FIFA-Turnier des bayrischen Fußballverbandes BFV.

Beide Neu-Stuttgarter sind große Anhänger des VfB. Neben den Progamern sicherte sich der Bundesligist die Dienste des bekannten YouTuber-Duos TisiSchubech.

