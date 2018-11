Der FIFA-Check zur DFB-Elf zum Durchklicken:

Deutschland steht vor schwierigen Aufgaben in der Nations League. Am Samstag treffen die Männer von Jogi Löw auf die Niederlande, ehe es am Dienstag gegen Weltmeister Frankreich geht.

Passend zum Release von FIFA 19 Ende September haben natürlich auch alle Nationalspieler neue Spielerwerte bekommen. SPORT1 wirft einen Blick auf die Stärken und Schwächen der virtuellen Kicker vom Bundestrainer. Der Fokus liegt dabei bei der Spielerkarten aus dem beliebten FIFA Ultimate Team-Modus (FUT).

Die Karten werden regelmäßig geupdatet, sofern sich die Akteure mit Leistungen bei ihren Klubs in den Vordergrund spielen.

-----

Lesen Sie auch:

Die besten Dribbler in FIFA 19

Viel Potenzial: Das sind die größten Wunderkinder