Anzeige

EA adelt Ronaldo, Firmino und auch Sergio Agüero mit Nominierung FIFA: Team of the Week mit Firmino / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Das ist das Team of the Week. © FUTHEAD

In jeder Woche zeichnet Entwickler EA die besten Spieler im "Team of the Week" aus. Mit dabei diesmal große und auch kleine Namen.