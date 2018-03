Dieses Wochenende findet in Düsseldorf die erste Runde der Virtuellen Bundesliga in FIFA 18 statt. Während am Samstag auf der PlayStation 4 die Gruppenphase wie Playoffs ausgespielt werden, finden die Spiele auf der Xbox One am Sonntag statt. Die Playoffs der PlayStation-4-Gruppe ist dabei ein Who-is-Who bekannter Szenestars.

Bildergalerie Alle Gewinner der Virtuellen Bundesliga 12 Bilder

In der Virtuellen Bundesliga treten die Spieler unter der Flagge bekannter Bundesliga-Mannschaften an. So gibt sich Mohammed "Mo" Harkous für den SC Freiburg die Ehre, während beispielsweise der eigentlich bei Besiktas Istanbul unter Vertrag stehende Burhan Yerli unter der Flagge des FC Bayern München an den Start geht. Beide Spieler standen aufgrund überragender Leistungen in der Gruppenphase und KO-Runde in den Playoffs.

Die Playoffs der PlayStation 4

Schon im Vorfeld zum Spieltag stand fest: Wer die Playoffs übersteht, löst das Ticket für das Finale in Dortmund. Hier finden am 01.04.2018 im Deutschen Fußballmuseum die Finalspiele statt. Wie in jedem Jahr unter der Beteiligung einiger der größten FIFA-Stars Deutschlands.

Neben Timo "TimoX" Siep (VfL Woflsburg) haben sich unter anderem auch die Spieler Jan-Niklas Flöck, Axel "TwoMillionWays" Waldmannstetter und Dennis "Dehammer" Hammer für das Finale qualifiziert. Überraschenderweise hatte es Mohammed "Mo" Harkous nicht geschafft. Der ehemalige dreifache Deutsche Meister unterlag in den Playoffs Flöck mit Spielständen von 2:4 und 4:3.

Spannend ging es zudem bei der Begegnung zwischen Christoph Geule und Daniel "Bubu" Butenko zu. Der Sieger musste im Golden Goal gefunden werden, was schlussendlich Geule mit einem Schlenzer der virtuellen Version von Alaba gelang. "Bubu", der als offizieller Spieler für den 1. FC Nürnberg antritt, zeigte sich nach dem Spiel verärgert "Warum Alaba?".

Diese Spieler stehen im Finale

Die Sieger der PlayStation-4-Spieler in der Virtuellen Bundesliga © SPORT1