SPORT1 und die ESL, das weltweit größte eSports-Unternehmen, setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort: Deutschlands führende 360°-Sportplattform hat die plattformneutralen Medienrechte an den Frühlings-Finals der ESL Meisterschaft 2018 in League of Legends und EA SPORTS FIFA 18 erworben.

Die Finalspiele steigen am Samstag, 7. April, im Castello in Düsseldorf. SPORT1 ist ab 20.30 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1 dabei und strahlt den kompletten Finaltag am Samstag auch ab 9.45 Uhr im kostenlosen Livestream aus.

Zudem überträgt SPORT1 – nach der ESL One Frankfurt 2016 und der ESL One Hamburg 2017 – auch in diesem Jahr das ESL One Dota 2 Major in Deutschland.

Wie gewohnt präsentiert SPORT1 die ESL-Veranstaltungen live und crossmedial auf seinen Plattformen – im TV exklusiv in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zudem werden alle Events mit einer umfangreichen Berichterstattung im eSports-Channel auf SPORT1.de und in der SPORT1 eSports App begleitet.

Daniel von Busse, COO TV SPORT1: "Auch in diesem Jahr werden wir in der SPORT1-Welt wieder hochklassige eSports-Events von unserem starken Partner ESL inszenieren – darunter die ESL Meisterschaft als ,Königsklasse des deutschen eSports' sowie erneut das ESL One Dota 2 Major in Deutschland, das wir zum dritten Mal in Folge live und exklusiv im Free-TV übertragen. 2018 dürfen sich die Fans auf so viel virtuellen Sport wie noch nie auf den SPORT1-Plattformen freuen. Damit unterstreichen wir unsere Position als führende eSports-Destination im deutschsprachigen Raum."

"SPORT1 war eine der ersten Plattformen, die unseren Content erfolgreich ins TV gebracht haben", so Torsten Haux, VP Global Media Rights & eSportsTV bei der ESL.

Traumkombination! So schießt sich "TheStrXngeR" ins Finale

"Wir freuen uns sehr, diese Partnerschaft auch in diesem Jahr weiter fortzuführen. Mit den angebotenen Inhalten und dynamischen Sendeformaten, die auch für TV Zuschauer einen erkennbaren Mehrwert durch die redaktionelle Berichterstattung anbieten, erreichen wir eine weitere Zielgruppe, die für die Branche extrem relevant ist und eSport noch weiter in die Mitte der Gesellschaft rückt."

Die "Königsklasse des deutschen eSports" live auf SPORT1

In der ESL Meisterschaft 2018messen sich die Teilnehmer in populären eSports-Titeln. Die Saison gliedert sich in Frühlings-, Sommer- und Wintermeisterschaft. Das Finale der ESL Frühlingsmeisterschaft 2018 steigt am kommenden Wochenende im Castello in Düsseldorf – und SPORT1 ist beim Showdown am Samstag, 7. April, mittendrin: SPORT1 präsentiert den kompletten Finaltag mit den Entscheidungen in League of Legends (LoL) und EA SPORTS FIFA 18 im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de sowie via Facebook Live und YouTube Live. Los geht es ab 9.45 Uhr mit den LoL-Finals. Ab 20.30 Uhr ist SPORT1 dann live im Free-TV dabei, wenn der neue ESL-Champion in EA SPORTS FIFA 18 gesucht wird.

Bildergalerie Die TAG Heuer Virtuelle Bundesliga in Bildern 27 Bilder

Europas größtes Dota 2-Festival zum dritten Mal in Folge live auf SPORT1

Auch 2018 ist Deutschland Gastgeber für Europas größtes Dota 2-Festival – und SPORT1 ist wieder mittendrin: Beim diesjährigen ESL One Dota 2 Event treten erneut acht Topteams in einem der weltweit beliebtesten Onlinespiele gegeneinander an. Im vergangenen Jahr wurde die ESL One Hamburg von Dota 2-Entwickler Valve zum Major Event mit einer Million US-Dollar erhoben. Nach der ESL One Frankfurt 2016 in der Commerzbank-Arena und der ESL One Hamburg 2017 in der Barclaycard Arena, präsentiert SPORT1 auch die diesjährige Großveranstaltung live und exklusiv im Free-TV.

SPORT1 und die ESL – eine starke eSports-Partnerschaft

Bereits bei der Live-Premiere für eSports im Free-TV auf SPORT1, dem Finale der ESL One Frankfurt 2016 am 19. Juni 2016, kooperierten SPORT1 und die ESL. Neben weiteren Live-Highlights – unter anderem im Rahmen der ESL Meisterschaften 2016 und 2017 – präsentierte SPORT1 auch die IEM Katowice 2017 und die ESL One Hamburg 2017 exklusiv im deutschen Free-TV.

Darüber hinaus präsentiert SPORT1 seit Mitte Juni 2016 als offizieller Partner der ESL mit dem SPORT1 eSports Shop einen eigenen Online-Shop mit ausgewählten eSports-Fanartikeln.