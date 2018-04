FIFA 18: Neue Werte für Thomas Müller und Mbappé

EA Sports gibt einmal mehr neue Karten für den beliebten FUT-Modus aus. Beim "Man of the Match"-Set gibt es im April elf Spieler mit neuen Werten. In dieser Auswahl werden Kicker belohnt, die es trotz guter Leistung zuvor in kein "Team der Woche" bei FIFA 18 im April geschafft haben. Zu erwerben sind die neuen Karten über Packs bis zum 28. April.

© SPORT1-Grafik: Getty Images/EA Sports