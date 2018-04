Team der Woche: Neue FIFA-Werte für Podolski, Reus und Co.

Im Team of the Week finden sich die 23 besten Spieler der vergangenen Woche. Diese sind nun vom 25. April bis 2. Mai in FIFA 18 verfügbar und lassen sich zufällig in sogenannten Gold-Packs mit etwas Glück ziehen oder auf dem Transfermarkt erkaufen.

© SPORT1-Grafik: EA SPORTS/FUTWiz